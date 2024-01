Call of Duty Warzone macht umstrittene Änderung nach Fan-Wut rückgängig - noch vor der offiziellen Einführung

In CoD Warzone gewinnt, wer bis zuletzt überlebt. Doch das sollte sich mit einer Anpassung ändern.

Call of Duty Warzone ist nach wie vor ein echter Dauerbrenner im Bereich der Battle-Royale-Shooter. Kein Wunder also, dass die Entwickler*innen regelmäßig Anpassungen und neue Inhalte liefern, um den Titel frisch zu halten.

Allerdings stoßen nicht alle dieser Anpassungen immer auf Gegenliebe und viele Fans machen ihrer Wut über bestimmte Entscheidungen Luft. So auch in diesem Fall, denn Raven Software hatte verkündet, im Rahmen von Season 1 Reloaded eine bestimmte Änderung ins Spiel bringen zu wollen – und das kam gar nicht gut an.

Neue alternative Siegmöglichkeit sorgt für Diskussionen

Worum geht es? Raven hatte angekündigt, beim Midseason-Update mit "Covert Exfil" eine neue Siegmöglichkeit im Battle Royale-Modus einführen zu wollen. Statt bis zum Ende überleben zu müssen, hätte man eine Partie also auch auf einem anderen Weg gewinnen können.

Und das funktioniert wie folgt: An den Kaufstationen auf der Map sind für einen sehr hohen Geldbetrag fünf Exfil-Tokes verfügbar, bevor das Gulag schließt. Wer es also schnell schafft, früh im Spiel enorm viel Kohle anzuhäufen, kann sich einen dieser Tokens schnappen und muss dann anschließend rechtzeitig eine Exfiltrationszone erreichen, um das Spiel zu gewinnen.

Die Fan-Reaktionen darauf – unter anderem auf X (vormals Twitter) – ließen nicht lange auf sich warten. Viele fürchteten, dass zu viele Elemente aus dem DMZ-Modus in die Battle Royale-Variante überschwappen und somit das Spielgefühl des Modus verwässert werden könnte.

Aufgeschoben – nicht aufgehoben

Raven Software schaute sich die vielen Kommentare offenbar ganz genau an und reagierte mit einer kurzen Erklärung auf die Fan-Wut:

"In den letzten Tagen haben wir euer Feedback zum Covert Exfil-Feature gesehen und uns dazu entschlossen, es nicht im Standard-Battle Royale mit Season 1 Reloaded nächste Woche einzuführen. Wir glauben, dass Covert Exfil und die damit verbundene Gameplay-Schleife zusammen mit dem Waffenkoffer eine aufregende Ergänzung für Warzone sein wird. Allerdings werden wir diese beiden Features stattdessen in einem kommenden speziellen Modus einführen."

Somit bleibt der Battle-Royale-Modus vorerst von der alternativen Siegmöglichkeit verschont und es wird eine separate Spielvariante geben. Genau das hatten sich viele Fans als Kompromiss gewünscht, die Entscheidung dürfte die Gemüter also vorerst wieder etwas beruhigen.

Jetzt wird es spannend zu sehen sein, ob und wie sich die Spieldynamiken in diesem neuen Covert Exfil-Modus ändern. Einen Termin dafür gibt es noch nicht, wir gehen davon aus, dass er frühestens mit Season 2 eingeführt wird.

Alle wichtigen Infos zu Season 1 Reloaded

Covert Exfil kommt also nicht mit Season 1 Reloaded, dafür aber zahlreiche andere Inhalte wie etwa zwei neue Knarren, eine neue Karte und weitere Modi. Alle konkreten Infos zum Start in ein paar Tagen findet ihr im oben verlinkten Artikel.

Könnt ihr die Entscheidung von Raven verstehen? Oder hättet ihr die Covert Exfil-Option gerne auch im Battle-Royale-Modus gesehen?