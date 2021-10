Call of Duty Vanguard: Alle Operator des Shooters in der Übersicht

Call of Duty Vanguard erscheint am 5. November. Auch wenn das Szenario erneut wechselt und wir künftig auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs kämpfen, bleibt ein Bestandteil der letzten Serienteile erhalten.

Seit Call of Duty Modern Warfare aus dem Jahr 2019 spielen wir im Multiplayer-Part nicht mehr austauschbare Soldaten-Skins, sondern spezifische Charaktere mit eigener Hintergrundgeschichte. Diese lassen sich optisch anpassen, bringen allerdings - anders als die Specialists aus Battlefield 2042 - keine eigenen Fähigkeiten mit.

Das System wird dennoch ein wenig überarbeitet. Die Operator aus Vanguard haben nämlich eine eigene Erfahrungsstufe, die wir durch regelmäßiges spielen anheben können, um neue kosmetische Objekte freizuschalten. Darüber hinaus haben die Operator Lieblingswaffen, die uns einen kleinen XP-Boost geben, wenn wir sie verwenden.

Zum Release werden 12 dieser Operator spielbar sein, sechs davon sind bereits bekannt und werden hier vorgestellt. Die übrigen sechs folgen, sobald sie bekannt sind.

Wade Jackson

Herkunft: USA

Wade Jackson ist einer der vier Operator, die ebenfalls in der Kampagne von Call of Duty Vanguard spielbar sein werden. Der US-Amerikaner ist Kampfpilot bei der US-Navy und kommt auf den Schlachtfeldern im Pazifik- zum Einsatz. Sowohl am Boden als auch in der Luft besticht er durch seine schnellen Reflexe.

Arthur Kingsley

Herkunft: Großbritannien

Arthur Kingsley zeichnet sich vor allem durch seine Qualitäten als Anführer aus. In der Schlacht geht er voran und kämpft Seite an Seite mit seinem Team. Der Brite mit Wurzeln aus dem Kamerun ist einer der Hauptcharaktere der Kampagne von Vanguard und auch im Multiplayer spielbar.

Polina Petrova

Herkunft: Sowjetunion

Polina tritt ebenfalls in der Kampagne auf, einen Teil davon kennen wir seit dem Gameplay-Trailer von der Gamescom. Sie nimmt als Krankenschwester am Krieg teil und greift zur Waffe, als ihr Heimatstadt Stalingrad angegriffen wird. Für ihre Fähigkeiten als Scharfschützin ist sie berühmt.

Lucas Riggs

Herkunft: Australien

Lucas Riggs ist der vierte und letzte Hauptcharakter der Kampagne von Call of Duty Vanguard. Der junge Australier weiß, wie man mit Waffen umgeht und hat ein besonderes Händchen für Explosionen aller Art. Als Sprengstoffexperte schließt er sich der britischen Armee an.

Padmavati Balan

Herkunft: Indien

Padmavati Balans Hintergrundgeschichte ähnelt der von Polina Petrova. Auch die Inderin beginnt als Krankenschwester, bevor sie in den Wirren des Kriegs zur Soldatin wird. Sie kämpft für ein freies Indien, in dem weder Kolonialmächte, noch faschistische Regime das Leben der Menschen bestimmen.

Daniel Take Yatsu

Herkunft: USA

Daniel Take Yatsu ist der Sohn von japanischen Einwanderern. Während er selbst zum Kriegsdienst eingezogen wird, werden seine japanischen Eltern in ein US-Gefangenenlager gesperrt. Seine Haltung dem Krieg gegenüber ist dementsprechend ambivalent.

Zukünftig wird noch weitere Operator geben. Call of Duty Vanguard erscheint am 5. November 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.