CoD Vanguard-Alpha auf PS4 und PS5: Alles zu Waffen, Perks und Streaks

Call of Duty Vanguard öffnet heute Abend die Pforten zur ersten Multiplayer-Alpha. Darin können alle mit einer PS4 oder PS5 den neuen Champion Hill-Modus ausprobieren und sich schon mal probeweise ins Gefecht stürzen. Dabei helfen euch wie gewohnt neben diversen Schießprügeln auch wieder eine ganze Menge an Perks, Ausrüstung, Killstreaks und dergleichen. Was das im Detail ist und wie es funktioniert, lest ihr hier.

CoD Vanguard-Alpha: Diese Perks, Streaks und Ausrüstung erwartet euch

Worum geht's? Dieses Wochenende kann der neue Champion Hill-Modus des kommenden Call of Duty Vanguard schon mal in einer Alpha-Testphase ausprobiert werden. Allerdings nur auf PS4 und PS5. Alle weiteren Infos dazu findet ihr hier:

1 0 Mehr zum Thema CoD Vanguard: PS5- und PS4-exklusive Alpha für's Wochenende angekündigt

Einen Trailer zur Alpha gibt es ebenfalls:

Waffen: Eine genaue Auflistung aller Waffen gibt es nicht. Aber Sledgehammer hat schon verraten, wie das mit den Knarren generell im Champion Hill-Modus funktioniert. Ihr könnt eure Waffen im Verlauf eines Matches bis zu zehn Mal upgraden und jedes Upgrade fügt ein neues Attachment hinzu. Es gibt zwei verschiedene Waffen-Sets, die unter anderem aus ARs, LMGs, Shotguns und Pistolen bestehen.

Ausrüstung: In der Champion Hill-Alpha von CoD Vanguard könnt ihr sechs unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände einsetzen. Die Auswahl fällt wenig überraschend aus und besteht aus dem folgenden Equipment.

MK2 Frag Grenade: Die klassische Granate kann abgekocht werden.

Die klassische Granate kann abgekocht werden. No. 69 Stun Grenade: Sorgt dafür, dass Feinde schlechter zielen und langsamer laufen können.

Sorgt dafür, dass Feinde schlechter zielen und langsamer laufen können. Throwing Knife: Das Wurfmesser kann wiederverwendet werden und ist tödlich bei Kopf- und Körpertreffern.

Das Wurfmesser kann wiederverwendet werden und ist tödlich bei Kopf- und Körpertreffern. Gammon Bomb: Granate, die sofort beim Aufprall explodiert.

Granate, die sofort beim Aufprall explodiert. MK V Gas Grenade: Gasgranate, die beim Aufprall explodiert und eine Gaswolke hinterlässt, die die Sicht und Bewegungen behindert und Husten verursacht.

Gasgranate, die beim Aufprall explodiert und eine Gaswolke hinterlässt, die die Sicht und Bewegungen behindert und Husten verursacht. S-Mine 44: Annäherungsmine, die explodiert, wenn sich Feinde nähern.

Erstes Gameplay aus der Singleplayer-Kampagne von CoD Vanguard gibt es ebenfalls:

Perks: Auch in Call of Duty: Vanguard gibt es wieder jede Menge Perks. Die meisten davon dürften euch bekannt vorkommen. In der Champion Hill-Alpha stehen die folgenden Perks zur Verfügung.

Ghost: Ihr könnt von Spionageflugzeugen, Intel und Feldmikrofonen nicht entdeckt werden, wenn ihr euch bewegt.

Ihr könnt von Spionageflugzeugen, Intel und Feldmikrofonen nicht entdeckt werden, wenn ihr euch bewegt. Survival Training: Immun gegen Gas und maximale Resistenz gegen Stun-Effekte.

Immun gegen Gas und maximale Resistenz gegen Stun-Effekte. High Alert: Euer Bildschirm pulsiert, wenn euch Gegner sehen, die außerhalb eures Sichtfeldes sind.

Euer Bildschirm pulsiert, wenn euch Gegner sehen, die außerhalb eures Sichtfeldes sind. Tracker: Feinde hinterlassen Fußspuren. Ihr könnt Marker an der Todesstelle von Feinden sehen und verbergt die von euch getöteten.

Feinde hinterlassen Fußspuren. Ihr könnt Marker an der Todesstelle von Feinden sehen und verbergt die von euch getöteten. Demolition: Ihr erhaltet ein Extra-Lethal-Equipment. Ihr könnt außerdem die Flugbahn von Granaten und Co sehen.

Ihr erhaltet ein Extra-Lethal-Equipment. Ihr könnt außerdem die Flugbahn von Granaten und Co sehen. Double Time: Ihr könnt doppelt so lang den taktischen Sprint benutzen und bewegt euch 30% schneller, wenn ihr geduckt unterwegs seid.

Streaks: Auch die meisten Streaks dürften Call of Duty-Veteranen bekannt vorkommen. Ihr könnt die folgenden Streaks zwischen den Runden kaufen und sie aktivieren sich automatisch, wenn das nächste Match losgeht.

Spy Plane: Zeigt alle Feindpositionen auf der Minimap an, kann nicht abgeschossen werden.

Zeigt alle Feindpositionen auf der Minimap an, kann nicht abgeschossen werden. Flamenaut: Wie der Juggernaut, bloß mit Flammenwerfer und ihr verliert den Schutzanzug samt Waffe, wenn ihr sterbt.

Wie der Juggernaut, bloß mit Flammenwerfer und ihr verliert den Schutzanzug samt Waffe, wenn ihr sterbt. Deathmachine: Maschinengewehr mit explosiven Geschossen. Behaltet ihr auch nach dem Tod, wenn ihr noch Munition habt.

Maschinengewehr mit explosiven Geschossen. Behaltet ihr auch nach dem Tod, wenn ihr noch Munition habt. V2 Rocket: Tötet alle Spieler*innen und beendet das Match.

Tötet alle Spieler*innen und beendet das Match. Extra Life: Ein zusätzliches Leben für euer Team.

Ein zusätzliches Leben für euer Team. Armor Plate: Eine Panzerungsplatte.

Eine Panzerungsplatte. Full Armor: Komplettes Set an Panzerungsplatten.

Wann geht's los? Heute Abend ab 19 Uhr kann die Call of Duty: Vanguard-Alpha zum neuen Champion Hill-Modus gespielt werden. Allerdings nur auf PS4 und PS5. Wer auf Xbox One und Xbox Series S/X unterwegs ist, muss sich wohl oder übel bis zur Beta gedulden. Die findet für Xbox-Spieler*innen ab dem 16. September statt.

Freut ihr euch auf die Alpha? Hättet ihr euch anderes Equipment oder neue Perks oder ähnliches gewünscht?