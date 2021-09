CoD Vanguard im Reveal-Stream am 7. September - Alle neuen Infos zum Multiplayer im Livestream auf MAX [Anzeige]

Das erste Alpha-Wochenende von Call of Duty: Vanguard ist vorbei, bis zum ersten Beta-Wochenende ist's noch ein bisschen hin - aber was genau kommt da Multiplayer überhaupt auf die Spieler zu? Diese Frage wollen die Entwickler am 7. September im Multiplayer-Reveal beantworten - und wir sind auf MAX live mit euch und unseren CoD-Experten dabei!

Um 19:00 Uhr kommen die offiziellen Infos, wir sind schon eine halbe Stunde vorher da, um die möglichen Neuigkeiten zu besprechen und über dringend nötige Veränderungen zu sprechen. Nach dem Reveal gehen wir dann in die genauere Analyse, schließlich zeigt sich dann, inwieweit unsere Experten richtig lagen und wie gut sich CoD Vanguard an die Wünsche der Community anpasst.

Sollte sich an Tag, Uhrzeit oder Inhalt noch etwas ändern, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

CoD Vanguard - Der Multiplayer-Reveal auf MAX