CoD Modern Warfare 2: Alle Infos zum Warzone 2-Launch und Season 1

In weniger als einer Woche geht Warzone 2 an den Start. Komplett mit neuer Map, neuen Features, dem DMZ-Modus und vielem mehr. Fast gleichzeitig erwartet uns aber auch die erste richtige Call of Duty Modern Warfare 2-Season, komplett mit neuen Maps, neuen Waffen, neuen Operatoren, dem Battle Pass und weiteren zusätzlichen Inhalten. Was da alles auf uns zukommt, erfahrt ihr hier.

Warzone 2 startet bald: Das erwartet euch zum Launch

Activision und die Call of Duty-Entwicklerstudios haben in einem offiziellen Blogeintrag bekannt gegeben, was zum Release von Warzone 2 alles mit dabei sein wird. Es ist eine ganze Menge, so viel ist sicher.

Hier gibt es die wichtigsten Inhalte im Überblick:

Neue Map - Al Mazrah besteht aus einigen Teilen, die ihr bereits als Multiplayer-Maps in Modern Warfare 2 erkunden könnt: Al Bagra-Festung Botschaft Zarqwa Hydroelectric Taraq (sowohl die große Ground War-Map als auch die kleine) Sariff Bay (aus dem Ground War-Modus) Sa'id (Ground War)

besteht aus einigen Teilen, die ihr bereits als Multiplayer-Maps in Modern Warfare 2 erkunden könnt: Neuer Modus: DMZ kommt und wird wohl tatsächlich in etwa so wie Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown. Das heißt, ihr tretet sowohl gegen KI-Gegner als auch menschliche Feinde an, sammelt Loot und müsst es lebend da raus schaffen.

kommt und wird wohl tatsächlich in etwa so wie Escape from Tarkov oder Hunt: Showdown. Das heißt, ihr tretet sowohl gegen KI-Gegner als auch menschliche Feinde an, sammelt Loot und müsst es lebend da raus schaffen. Neues Gulag : Dieses Mal geht es in zufällig zusammengewürfelte 2vs2-Kämpfe. Am Schluss taucht allerdings ein KI-Gegner auf, der auch gemeinsam besiegt werden kann, um alle vier Kämpfer*innen wiederzubeleben.

: Dieses Mal geht es in zufällig zusammengewürfelte 2vs2-Kämpfe. Am Schluss taucht allerdings ein KI-Gegner auf, der auch gemeinsam besiegt werden kann, um alle vier Kämpfer*innen wiederzubeleben. Neue Fahrzeuge: Helikopter und Hummer

Helikopter und Hummer Neue Features: Unterwasser-Kämpfe Mehrere BR-Kreise: In manchen Matches soll es am Schluss nicht nur einen letzten Kreis, sondern mehrere geben, die kleiner werden. Verhöre: Ist ein Gegner down, könnt ihr ihn verhören, um die Position seiner Teamkameraden herauszufinden. Neue Shops: Ihr könnt euch an den Buy Stations 2.0 erneut Teile eures Loadouts und Items kaufen Third Person-Playlists: Nicht zum Launch, aber später kommt auch die Möglichkeit, Warzone 2 in der Third Person-Perspektive zu spielen. Annäherungs-Voicechat KI-Gegner in Strongholds und Black Sites auf der Map. Nehmt sie ein für mehr Loot.



Wann geht's los? Warzone 2 startet am 16. November, dann könnt ihr erstmalig über der neuen Map abspringen.

Gibt's einen Preload? Ja, der Preload für den Warzone 2-Launch startet am 14. November. Wie groß der Download ist, wurde noch nicht verraten.

Was passiert mit Warzone: Caldera? Das alte Warzone geht zum Launch von Warzone 2.0 kurzzeitig offline. Es kehrt allerdings nach einem Relaunch zurück, der für den 28. November geplant ist.

Hier könnt ihr Warzone 2 schon in Aktion sehen:

2:47 CoD Modern Warfare 2 - Trailer enthüllt den Multiplayer und Warzone 2

Call of Duty Modern Warfare 2: Season 1 bringt Battle Pass, neue Maps und mehr

Mehr oder weniger gleichzeitig mit Warzone 2 startet auch die erste richtige Multiplayer-Season von Modern Warfare 2. Das bedeutet, dass dann endlich der Season Pass kommt, wir auf die Prestige-Ränge aufsteigen können und neues Futter in Form von Maps, Waffen, Operatoren und vielem mehr bekommen.

Einen Überblick liefert auch die Roadmap:

Shoot House und Shipment feiern ein fulminantes Comeback. Die beiden wohl chaotischsten und hektischsten Multiplayer-Maps kommen schon bald auch in Modern Warfare 2 zum Tragen. Shoot House geht direkt mit dem Launch von Season 1 an den Start, Shipment folgt im Verlauf der Saison.

CDL Moshpit-Playlist: Als Vorbereitung für den Raglisten-Multiplayer könnt ihr euch mit Season 1 schon ins Getümmel stürzen. Auf den offiziellen Maps mit den offiziellen Regeln und allem Drum und Dran heißt es üben, üben, üben – bis der Ranked-Modus dann später irgendwann folgt.

Spec-Ops-Koop und Raid: Zum Launch der ersten Season erwartet uns ein neuer Koop-Auftrag, den wir wie gehabt als Duo absolvieren können. Der eignet sich ganz hervorragend als Vorbereitung auf den ersten Raid, der zum Mid-Season-Update an den Start geht.

Tier 1-Playlist aka Hardcore: Ebenfalls zum Start der ersten Modern Warfare 2-Season kommt auch der Hardcore-Modus wieder zurück. Der heißt jetzt zwar anders, bietet aber alles wie gewohnt: Weniger Lebensenergie, ihr könnt auch eure Teammitglieder verletzen und müsst mit weniger HUD-Hilfe auskommen.

Neuer Battle Pass: Der Battle Pass in Season 1 von Modern Warfare 2 bringt vier neue Waffen, von denen zwei auch mit der kostenlosen Variante erspielt werden können. Sechs neue Operatoren umfassen auch die drei Fußball-Stars Neymar, Pogba und Messi.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Wie findet ihr die neuen Inhalte? Worauf freut ihr euch am meisten?