CoD Warzone 2 + MW2: Season 2 Reloaded-Update ist da, bringt neue Waffe, Raid und mehr

Das Mid-Season-Update für MW2 und Warzone 2 ist da und bringt zahlreiche Anpassungen und Inhalte.

Die zweite Season von Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone 2 ist ungefähr zur Hälfte rum und pünktlich dazu haben Infinity Ward und Raven Software ein großes Mid-Season-Update für die beiden Shooter veröffentlicht.

Seit 18 Uhr ist der Patch verfügbar und sollte sich beim nächsten Einschalten eurer Konsolen automatisch installieren:

Systeme: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC Downloadgröße: ca. 13 GB (PS5), ca. 10 GB (Xbox Series X/S)

ca. 13 GB (PS5), ca. 10 GB (Xbox Series X/S) Verfügbar: Ab sofort

Der Reloaded-Patch nimmt umfangreiche Anpassungen an Modern Warfare 2 und Warzone 2 vor und erweitert die Spiele unter anderem mit einer neuen Map, einer neuen Waffe sowie einem neuen Raid für den Spec Ops-Modus. Die wichtigsten neuen Inhalte in der Übersicht:

Multiplayer-Map (MW2): Himmelmatt Expo ist eine 6v6-Karte, die in einer europäischen Bergregion angesiedelt ist.

Himmelmatt Expo ist eine 6v6-Karte, die in einer europäischen Bergregion angesiedelt ist. Multiplayer-Modi (MW2): Insgesamt drei Modi kommen hinzu. In Drop Zone müsst ihr einen Punkt halten, um Care Packages auszulösen, "One in the Chamber" ein ein Free4All-Modus, in dem alle Spieler*innen nur einen Schuss und drei Leben haben und in "All or Nothing" spielt ihr mit Wurfmessern und einer munitionslosen Pistole, bis jemand 20 Abschüsse erreicht hat.

Insgesamt drei Modi kommen hinzu. In Drop Zone müsst ihr einen Punkt halten, um Care Packages auszulösen, "One in the Chamber" ein ein Free4All-Modus, in dem alle Spieler*innen nur einen Schuss und drei Leben haben und in "All or Nothing" spielt ihr mit Wurfmessern und einer munitionslosen Pistole, bis jemand 20 Abschüsse erreicht hat. Waffe (MW2 & Warzone 2): Tempus Torrent ist ist ein DMR, das ihr freischalten könnt, indem ihr 24 doppelte Abschüsse mit DMRs erzielt.

Tempus Torrent ist ist ein DMR, das ihr freischalten könnt, indem ihr 24 doppelte Abschüsse mit DMRs erzielt. Raid (MW2): Die neue Raid-Episode für Atomgrad ist verfügbar

Die neue Raid-Episode für Atomgrad ist verfügbar Event (Warzone 2): Anlässlich des dritten Geburtstags von Warzone 2 gibt es ein Ingame-Geschenke über den Ingame-Store.

Einen Trailer zum neuen Update gibt es auch. Hier könnt ihr ihn anschauen:

1:00 Call of Duty MW2 & Warzone 2 - Neue Map und Modi von Season 2 Reloaded im Trailer

Natürlich sind oben genannte Inhalte nur die wichtigsten Ergänzungen für die beiden Spiele. Darüber hinaus haben Infinity Ward und Raven Software aber auch noch zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen und Fixes für diverse Bereiche der Spiele in das Update gepackt. Sämtliche Änderungen zum Waffen-Balancing, Ranked Play, DMZ etc. entnehmt ihr den englischen Patch Notes auf der offiziellen Call of Duty-Seite.

Call of Duty Modern Warfare 2 erschien Ende Oktober 2022 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC. Der Free2Play-Titel Warzone 2 folgte etwas später und startete im November 2022. Mittlerweile befinden sich beide Titel in ihrer zweiten Season, der Start der dritten ist für den April geplant.

Wer mal in den Multiplayer von Modern Warfare 2 reinspielen will, kann das ab dem 16. März für fünf Tage kostenlos tun. Dann startet nämlich eine FreeTrial-Phase, in der ihr ein paar Modi und Karten des Mehrspieler-Modus – samt der neuen Map aus dem Reloaded-Update – anspielen könnt.

Was haltet ihr von den Season 2 Reloaded-Inhalten?