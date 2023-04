CoD Warzone 2.0 bringt in Season 3 endlich One Shot-Sniper, aber mit Einschränkungen

Season 3 bringt unter anderem die Intervention zurück.

Ein Schuss, ein Kill (bzw. ein Schuss, ein Kockout)? Das war in Call of Duty: Warzone 2.0 bislang eher mit sehr viel Glück verbunden. Doch das soll sich nun mit Season 3 ändern. One Shot-Sniper kehren nach dem erfolgreichen Event zum St. Patricks Day ins Battle Royale-Getümmel zurück.



Allerdings erwarten euch hier einige Einschränkungen. Wir erklären euch, wie ihr eure Gegner zukünftig mit nur einer einzigen Kugel aus eurem Scharfschützengewehr niederstreckt (via Charlieintel).

So funktionieren One Shot-Sniper in Season 3 von Warzone 2.0

Activision hat bereits bekanntgegeben, dass nicht alle Scharfschützengewehre im Spiel Feinde mit einem einzigen Schuss ausknocken können.

Folgende Waffen besitzen in Season 3 die "One Shot-Fähigkeit":

MCPR-300

Victus XMR

Intervention aka FJX Imperium

Leichtgewichtige Sniper wie die SP-X and LA-B oder EBR-14 bleiben damit außen vor und benötigen immer noch mindestens zwei Treffer, um einen Feind zu bezwingen.

Wie lande ich einen One Shot-Kill? Jetzt kommen wir zu den erwähnten Einschränkungen. Ja, die MCPR, Victus und Intervention können zwar mit einem einzigen Schuss ausknocken, aber dafür benötigt die Waffe zwingend explosive Munition. Zusätzlich dazu müsst ihr definitiv einen Headshot landen.

Habt ihr explosive Kugeln ausgerüstet und landet einen gezielten Kopftreffer, dann könnt ihr sogar Feinde mit nur einem Schuss erledigen, wenn sie alle drei Panzerplatten angelegt haben!

Explosive Munition hat laut Charlieintel allerdings noch einen Nachteil: Die Geschwindigkeit der Kugel soll sich erheblich verringern, was Schüsse über lange Distanzen hinweg weniger präzise mache.

Season 3 von Call of Duty Warzone 2.0 und Call of Duty: Modern Warfare 2 startet heute um 19 Uhr. Dabei erwarten euch unter anderem ein frischer Battle Pass, neue Operator, Waffen und der Beutegeld-Modus bzw. Plunder kehrt endlich wieder zu Warzone zurück.

Welches Scharfschützengewehr in Warzone (und generell in Call of Duty) ist euer liebstes und warum?