CoD Warzone belohnt euch jetzt mit In Game-Extras fürs Zuschauen

Die Call of Duty League lässt die besten Warzone- und Modern Warfare-Spieler gegeneinander antreten. Am vergangenen Wochenende konnten dabei sogar bis zu 10.000 US-Dollar gewonnen werden. Aber ihr müsst nicht einmal selbst spielen und an Turnieren teilnehmen, um davon zu profitieren: Die CoD-Macher haben jetzt In Game-Belohnungen eingeführt, die ihr einfach nur fürs Zuschauen bekommt.

CoD Warzone: Schaut Profis zu & staubt dafür Belohnungen im Spiel ab

Belohnungen verdienen: Ihr könnt jetzt Belohnungen dafür kassieren, Call of Duty-Profis bei der Arbeit zuzusehen. Seit dem Seattle Surge Home-Series-Turnier am Wochenende gibt es die In Game-Rewards für Modern Warfare beziehungsweise Warzone.

Dabei handelt es sich um ein Feature, das sich Fans offenbar schon eine ganze Weile gewünscht haben. Jetzt hat es die Call of Duty-Liga offiziell eingeführt, wenn auch vorerst nur als Beta (mit der es wohl auch schon erste Probleme gab, euer Fortschritt soll aber trotzdem getrackt werden).

So funktioniert's:

Loggt euch in der CoD Companion App oder auf CallofDutyLeague.com mit eurem Activision-Account ein

Verbindet euren PlayStation-, Xbox- oder Battle.net-Account

Schaut euch die Livestreams auf CallofDutyLeague.com oder in der Call of Duty-Companion App an, um Belohnungen zu sammeln

Ihr bekommt schon ab zehn Minuten erste In Game-Boni. Zusätzlich wird euer Fortschritt beziehungsweise die Zuschau-Dauer auch auf verschiedenen Geräten getrackt. Ihr könnt also 30 Minuten schauen und später nochmal 30, bekommt aber trotzdem die ganze Stunde gutgeschrieben.

Diese Belohnungen gibt es: Laut der offiziellen Webseite winken jede Menge "coole Belohnungen". Die folgenden werden explizit aufgeführt, sind aber wohl nicht alle.

Doppel-XP-Tokens

Team-Embleme

Team-Sprays

Team-Spielerkarten

Die Belohnungen sollen dann automatisch in eurem Spiel auftauchen, wenn ihr sie freigeschaltet habt. Sie sind kompatibel mit allen Modern Warfare-Plattformen, also PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Was ist die Call of Duty-League? In der Call of Duty-Liga werden regelmäßig Turniere ausgetragen. Die CoD-Liga besteht aktuell aus 12 Profi-Teams, die allerdings nur aus Nordamerika und Europa stammen. Die einzelnen Teams sind nach Städten aufgeteilt.

Die Liga-Spiele funktionieren in einem Saison-Format ab und werden in der Regel in Call of Duty: Modern Warfare-Multiplayer-Matches auf der PS4 ausgetragen. Es gibt aber auch Ausnahmen wie das Call of Duty: Warzone-Turnier vom Wochenende, bei dem 48 Profis um 10.000 US-Dollar gezockt haben.

Wie findet ihr das? Schaut ihr euch das eh schon an, oder motiviert euch so etwas?