CoD Warzone: Leak deutet Update mit Duo- & Squad-Modi an

Zum Launch von Call of Duty: Warzone gab es lediglich die Möglichkeit, mit einem Dreier-Team in Battle Royale-Matches zu starten. Zwischenzeitlich kam auch der Solo-Modus hinzu. Und einem aktuellen Leak zufolge, könnten der Duo- und der Squad-Modus schon bald folgen.

Der Twitter-Account ModernWarzone hat zwei Screenshots aus CoD: Warzone geteilt, die die beiden Modi jeweils im Hauptmenü anzeigen. Die Bilder selbst stammen von Discord, wo sie ein Spieler namens Shenlord geteilt haben soll. Woher er die Bilder genau hat, ist nicht bekannt.

Duos, and squads are definitely coming in the future, as well as the ability to change rules and run private matches of #Warzone!



All of this was assumed from the code but it’s nice to an in game menu. Thanks to discord user Shenlord for the pictures! #CallofDuty #CoDWarzone pic.twitter.com/Kcfzbg98iY