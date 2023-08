VIVAs Kult-Anime Hellsing feiert wohl bald Comeback mit Alucard-Skin in CoD MW2 und Warzone

CoD goes Anime: In Warzone und Modern Warfare 2 könnt ihr euch wohl bald auch als Hellsings Alucard rumtreiben.

Zum Launch sind die meisten Call of Duty-Titel bezüglich ihrer Operatoren noch einigermaßen realistisch. Im Verlauf der Seasons nimmt der ganze Boots-on-the-Ground-Kram bei diesem Aspekt aber stetig ab.

Soll heißen: Mittlerweile könnt ihr auch als Nicki Minaj, Snoop Dogg oder Shredder von den Turtles durch die Warzone flitzen. Bald bekommen Modern Warfare 2 und das Battle Royale wohl sogar noch mehr kuriose Operatoren, wie zum Beispiel Hellsings Alucard.

CoD MW2 und Warzone Season 5 Reloaded: Hinweise auf Anime-Operatoren für Season 6

Darum geht's: Das Midseason-Update für Modern Warfare 2 und Warzone ist da, seit gestern können Fans die neuen Inhalte spielen. Gleichzeitig stürzen sich natürlich auch immer die fleißigen Dataminer auf die Dateien und siehe da: Sie haben wieder einen Ausblick auf die nächsten möglichen Inhalte gefunden. Die dürften mit Season 6 Einzug halten.

Anime- und Grusel-Operatoren: In Season 6 steht offenbar die Spooky-Season an und das passt natürlich ganz hervorragend zum Halloween-Zeitraum. In einigen Wochen bekommen wir wohl gleich mehrere Operatoren aus der Welt der Anime- und Comichelden. Dazu zählen einige wirklich kultige Charaktere:

Alucard aus dem Hellsing-Anime: Der Vampir und (Anti-)Held der Anime- und Manga-Reihe ist kaltblütig und verfügt über haufenweise Spezial-Fähigkeiten, außerdem kann er natürlich sehr gut mit Schusswaffen umgehen.

Spawn aus dem gleichnamigen Comic: Todd McFarlanes Spawn hat einen regelrechten Pakt mit dem Teufel geschlossen und war vorher schon Geheimagent. Seine neuen Höllen-Kräfte machen ihn nicht gerade netter.

Ash aus Armee der Finsternis und Co.: Die Film- und Serienfigur hat es zuletzt in Ash vs Evil Dead mit der Armee der Untoten zu tun bekommen. Er eignet sich mit Kettensäge und Doppel-Schrotflinte perfekt als Zombies-Operator.

Skeletor aus Masters of the Universe: Der Haupt-Antagonist von He-Man und She-Ra ist ein extrem mächtiger Zauberer und kommt seit Jahrzehnten in unzähligen Comic- und Zeichentrick-Serien als Oberfiesling zum Zug.

Aber Vorsicht! Bisher handelt es sich hierbei nur um einen Leak, der auf Datamining-Funden beruht. Das heißt, die Chancen stehen zwar nicht schlecht, dass diese Inhalte wirklich irgendwann ins Spiel kommen, sicher ist das aber nicht. Freut euch also lieber nicht zu früh und zügelt eure Gefühle, bis es eine offizielle Bestätigung gibt.

Von Anfang an bei Modern Warfare 3? Eine richtig gute Nachricht für Call of Duty Modern Warfare 3 besteht darin, dass ihr eure Waffen, Attachments und Freischaltungen aus Warzone und MW2 mit in den Nachfolger übertragen könnt. Dazu sollen auch die meisten Operatoren zählen. Es könnte also gut sein, dass wir im MW3-Multiplayer direkt ab Launch gegen Alucard und Skeletor antreten.

Was haltet ihr von solchen Operatoren? Welchen der vier würdet ihr am liebsten selbst spielen?