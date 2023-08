CoD Warzone Season 5 Reloaded: Neue Waffen, Maps, Modi und mehr - das steckt drin, das könnt ihr zu MW3 mitnehmen

Season 5 Reloaded führt einen neuen Resurgence-Modus in Warzone und Waffen in Modern Warfare 2 ein.

Call of Duty-Fans dürfen sich freuen: Es dauert jetzt gar nicht mehr so lange, dann kommt Modern Warfare 3. Die Wartezeit könnt ihr euch ordentlich versüßen, indem ihr die neuen Inhalte aus Season 5 Reloaded in Modern Warfare 2 und Warzone spielt.

Sie eignen sich perfekt dazu, euch auf Modern Warfare 3 vorzubereiten. Ihr könnt sämtliche Waffen, Operatoren, Camos und vieles mehr nämlich in das Sequel mitnehmen.

CoD Warzone und Modern Warfare 2: Das bringt Season 5 Reloaded

Wann kommt das Midseason-Update? Ihr könnt schon morgen mit Season 5 Reloaded in Call of Duty Warzone und Modern Warfare 2 loslegen:

Am 30. August um 18 Uhr auf allen Plattformen, also auf PC, Xbox One/Xbox Series S/X und PS4 sowie PS5.

Das sind die Highlights: Season 5 Reloaded bringt wie gewohnt eine ganze Wagenladung neuer Inhalte für die beiden CoD-Spiele. Dieses Mal wird allerdings auch noch ordentlich damit geworben, dass ihr all eure Waffen und viele Freischaltungen mitnehmen könnt, wenn Modern Warfare 3 erscheint – obwohl zwischendurch noch Season 6 kommt.

Was kann ich alles mitnehmen? Eine ganze Menge: Alle Waffen und Baupläne aus Modern Warfare 2 beziehungsweise Warzone, und zwar mit allen Attachments, Camos, Angängern, Aufklebern und so weiter. Allerdings dürft ihr die Waffentarnungen nicht an MW3-Waffen anbringen. Auch so gut wie alle Operatoren, Cosmetics und Skins werden in den Nachfolger übertragen (via: Call of Duty-Blog).

Mehr über Modern Warfare 3 und seine Open Combat-Missionen erfahrt ihr zum Beispiel hier:

1:59 CoD Modern Warfare 3 - So funktionieren die neuen 'Open Combat Missions'

CoD Modern Warfare 2-Überblick: Das steckt in Season 5 Reloaded

3 neue Waffen: Eine neue SMG (Lachmann Shroud), eine neue Pistole (9mm Daemon) und eine neue Nahkampfwaffe (Eispickel) kommen ins Spiel. Auch die könnt ihr dann zu MW3 mitnehmen.

Eine neue SMG (Lachmann Shroud), eine neue Pistole (9mm Daemon) und eine neue Nahkampfwaffe (Eispickel) kommen ins Spiel. Auch die könnt ihr dann zu MW3 mitnehmen. Neue Multiplayer-Map: DRC - Zone 1 gehört zum angrenzenden Building 21 und soll sich vor allem für die Objective-Modi eignen.

DRC - Zone 1 gehört zum angrenzenden Building 21 und soll sich vor allem für die Objective-Modi eignen. 3 neue Operatoren , unter anderem Lara Croft aus Tomb Raider und der Rapper 21 Savage.

, unter anderem Lara Croft aus Tomb Raider und der Rapper 21 Savage. Neuer Modus Gunfight Snipers: Schnappt euch euren Duo-Partner und macht euren Gegnern mit Markskman-Rifles und Scharfschützengewehren den Garaus.

Warzone: Das bringt Season 5 Reloaded für das Battle Royale und DMZ

Fort Resurgence: Die komplette Al Bagra-Festung aus der Al Mazrah-Karte kann in Season 5 Reloaded mit ihrer kompletten Umgebung als eigene kleine Resurgence-Map gespielt werden. Komplett mit Respawns und allem Drum und Dran, zusätzlich zu Vondel und Ashika Island.

Die komplette Al Bagra-Festung aus der Al Mazrah-Karte kann in Season 5 Reloaded mit ihrer kompletten Umgebung als eigene kleine Resurgence-Map gespielt werden. Komplett mit Respawns und allem Drum und Dran, zusätzlich zu Vondel und Ashika Island. Armored Royale: Fans des ersten Warzone-Teils dürfen sich freuen und können sich wieder mit ihren 4er-Squads ins Armored Royale stürzen. Ihr bekommt einen massiv gepanzerten Truck, der sich upgraden lässt und solange der noch in eurem Besitz ist, könnt ihr respawnen.

Fans des ersten Warzone-Teils dürfen sich freuen und können sich wieder mit ihren 4er-Squads ins Armored Royale stürzen. Ihr bekommt einen massiv gepanzerten Truck, der sich upgraden lässt und solange der noch in eurem Besitz ist, könnt ihr respawnen. DMZ Reloaded: Es gibt neue Shadow Company-Missionen und einige andere Tasks wurden angepasst, zum Beispiel UAV-Türme und SAM Sites.

Selbstverständlich kommen aber auch noch haufenweise zusätzliche Cosmetics und Bundles, die ihr kaufen könnt, ins Spiel. Wer will, kann auch neue Camo-, Vehikel- und Waffen-Challenges angehen und natürlich gibt es auch weiterhin spezielle Belohnungen für den Ranked-Modus und die lassen sich ebenfalls in den Nachfolger Modern Warfare 3 mitnehmen.

Was haltet ihr von Season 5 Reloaded in Modern Warfare 2 und Warzone? Worauf freut ihr euch am meisten?