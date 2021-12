CoD Warzone: Pacific: Erste Gameplay-Videos zeigen euch die neue Map Caldera

Call of Duty Warzone-Fans können sich auf eine neue Map freuen. Die durften einige Content Creators und Streamer*innen bereist vorab ausprobieren und jetzt haben sie ihre Gameplay-Videos veröffentlicht. Dabei kristallisiert sich recht schnell heraus: Die neue Map Caldera kommt bei den meisten sehr gut an. Auffallend ist, dass es überall viel Deckung zu geben scheint, die Flugzeuge machen Spaß und das neue Gulag fällt sehr klein aus. Auch die Grafik stößt auf ziemlich viel Gegenliebe.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Wochen findet ihr hier, alles zum neueren Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

CoD Warzone: Neue Pazifik-Map Caldera bietet viel Deckung, schaut die ersten Gameplay-Videos

Darum geht's: Call of Duty Vanguard wird heute in CoD Warzone integriert und die ersten Spieler*innen, die Vanguard gekauft haben, dürfen ab heute Abend die neue Pazifik-Map Caldera im Battle Royale-Ableger spielen. Alle anderen dürfen erst morgen kostenlos die neue Map ausprobieren. Hier findet ihr alle Infos zur neuen Spielwiese in CoD Warzone Pacific:

3 0 Mehr zum Thema Neue Map in CoD Warzone: Alles zu Release, Update, Inhalten und mehr

Bisher gab es offiziell vor allem Trailer zu sehen, die die neue Map Caldera in ihrer ganzen Pracht präsentiert haben. Wie zum Beispiel einen Trailer im Stil eines Reiseführers oder diesen hier:

Erste Gameplay-Videos: Jetzt veröffentlichen aber nach und nach endlich auch einige Streamer*innen erste Gameplay-Eindrücke. Die durften bei einem Preview-Event nämlich schon mal Hand anlegen und die neue Map ausprobieren. Dabei gibt es vor allem viele lobende Worte, was vielleicht nicht nur an der Map, sondern auch an der Art des Events liegen könnte. Nichtsdestotrotz scheint die neue Caldera-Karte sehr schick auszusehen und sich gut zu spielen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das kommt gut an: Die meisten Menschen, die bereits die neue Pacific-Map ausprobieren konnten, hatten offenbar ihren Spaß. Die Grafik wirkt "sehr schick", es gibt viel Deckung, das Design wirkt dicht und durchdacht und die Flugzeuge machen Laune. Der neue Gulag ist angenehm klein und sorgt für flotte, dynamische Runden, die schnell vorbei sind.

Das weniger gut: Einige kleinere Kritikpunkte gibt es aber natürlich auch. Die Flugzeuge explodieren zum Beispiel wohl mehr oder weniger direkt, wenn sie bei der Landung irgendwo dagegen stoßen. Die Sichtbarkeit sei allgemein zwar gut, könnte aber im Dschungel wegen des Nebels, der Lichtverhältnisse und der Umgebung allerdings auch problematisch werden.

Noch ausführlicheres Gameplay findet ihr in diesem Video, das fast eine Stunde lang geht und unter anderem einen Rundflug über die gesamte neue Warzone-Map bietet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wann kann ich spielen? Das hängt ganz davon ab, ob ihr CoD Vanguard gekauft habt oder nicht. Sollte das der Fall sein, dürft ihr heute Abend um 18 Uhr loslegen. Ansonsten müsst ihr euch noch 24 Stunden länger gedulden und bis morgen, den 9. Dezember um 18 Uhr warten. Zumindest, wenn technisch alles klappt und so läuft wie geplant.

Wie gefallen euch die ersten Gameplay-Eindrücke von der neuen Warzone Pacific-Map?