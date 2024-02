Call of Duty Server-Down: Aktueller Status und Fehler 'Minot-Hawthorne' im Live-Ticker

15:59 Uhr

Auch scheinen alle Plattformen betroffen zu sein, wir finden Beschwerden von PlayStation-Besitzer*innen, genau wie von Xbox und PC.

15:56 Uhr

Weiterhin halten die Probleme an, Spieler*innen berichten von ihren "zurückgesetzten" Rängen. Wir gehen jedoch davon aus, dass es sich dabei nur um einen temporären Fehler und nicht um etwas Permanentes handelt.

Wtf is this? Everything was reset.