Seit heute gibt es in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone dank des großen Season 5-Updates einige Neuerungen und Änderungen. So ist jetzt beispielsweise das vormals verschlossene Stadion geöffnet und ein Panzerzug fährt durch die Gegend. Sämtliche Neuerungen von Season 5 haben wir in einem separaten Artikel für euch aufgelistet:

Viele Spieler*innen sind bereits online unterwegs und haben ihre ersten Partien absolviert. Doch wer einen Blick in Call of Duty-Foren - etwa das entsprechende CoD-Subreddit - wirft, dem fällt auf, dass eine Änderung von Season 5 vielen Warzone-Fans aktuell ziemlich sauer aufstößt.

Der Juggernaut sorgt für Unmut

Grund für die Verärgerung: Infinity Ward hat den Juggernaut als zufälligen Supply Drop auch in normalen Warzone Matches eingeführt. Bislang war dieses mächtige Item nur speziellen Warzone-Events bzw. eigens dafür konstruierten Modi wie Juggernaut Royale vorbehalten gewesen.

Was macht der Juggernaut? Wer das Juggernaut-Pickup aufsammelt, bekommt einen besonders stark gepanzerten Anzug sowie eine Minigun und kann dementsprechend schwieriger besiegt werden. Das ist aber noch nicht alles:

Die Energie lädt sich mit jedem Abschuss wieder auf

Die Munition für die Minigun ist unlimitiert

Laut Fans geht die Fairness flöten

Viele Fans sehen die Fairness der Matches durch die Juggernaut-Drops gefährdet, zumal das Item offenbar auch in den Solo-Playlists auftaucht. Insbesondere gegen Ende einer Partie ist nach Berichten von vielen aus der Community nahezu unmöglich, als "Nicht-Juggernaut" gegen einen solchen zu gewinnen.

Dementsprechend häufen sich sich auf Reddit bereits die Stimmen, nach denen die Entwickler die Juggernaut-Drops möglichst schnell wieder aus den normalen Battle Royale-Matches entfernen sollen. Etwas, das über einen nachgelieferten Patch vergleichsweise schnell erledigt werden könnte.

Call of Duty: Warzone ist sowohl Teil von Call of Duty: Modern Warfare, als auch einzeln als Free2Play-Titel verfügbar und für die PS4, Xbox One und den PC erhältlich.

Was sagt ihr zur "Juggernaut-Problematik" der Season 5 von CoD: Warzone? Nervt euch das mächtige Item auch?