CoD Warzone - Update 1.18 bringt unfairen Gulag-Glitch ins Spiel

Im Kern ist das neue Gulag-Feature von Call of Duty: Warzone eine ziemlich coole Idee. Wer auf der Battle Royale-Map erwischt wird, bekommt hier in einem fairen Zweikampf die Möglichkeit, sich in das laufende Match zurückzukämpfen. Die Betonung liegt hier auf "fair", tatsächlich scheinen die 1vs1-Gefechte aber nicht immer gerecht abzulaufen. Ein neuer Glitch sorgt aktuell für unfaire Vorteile für manche Spieler.

Call of Duty Warzone: Vorsicht for unfairen Glitch im Gulag!

Wie verschiedene Warzone-Spieler derzeit berichten, liegen manchmal nämlich zusätzliche Waffen auf dem Boden der Gulag-Map. Nicht gerade die besten Voraussetzungen für ein Duell, bei dem eigentlich beide Spieler gleichberechtigt in den Kampf ziehen sollen.

Wer also "Glück" hat und sich umschaut, kann womöglich eine stärkere Wumme aufsammeln und so die Oberhand gewinnen. (via Reddit)

Bug oder Feature? Da die Waffen erst nach dem neuesten Update ins Spiel kamen, fragen sich Spieler, ob das nicht auch ein beabsichtigtes Feature sein könnte, dass die Entwickler nun eingebaut haben. Da die Waffen aber das Konzept des Gulag ad absurdum führen, halten sie das für eher unwahrscheinlich.

Ein Glitch, der zurückgelassenes Loot mancher Spieler von der Warzone-Map auf die Gulag-Map kopiert, ist aktuell die gängigste Theorie, was hinter dem vermeintlichen Bug stecken könnte.

Wir haben bei Activision nachgefragt, ob man sich der Problematik bewusst sei und ob es schon Pläne gibt, einen Fix zu liefern. Wir updaten euch, sobald wir eine Antwort erhalten haben.

Auch die Kamera kann im Gulag Probleme machen

Aber auch ohne den neuen Glitch geht es im Gulag nicht immer mit rechten Dingen zu. Denn wie schon bei anderen Spielen zuvor, kann hier auch die Kamera-Perspektive bei Spielern für ungleiche Verhältnisse sorgen. Je nach Position können unterschiedliche Winkel nämlich dafür sorgen, dass ein Spieler deutlich sichtbar ist, während der andere kaum zu entdecken hinter der Wand hervorlugt. (via Reddit)

Wer das Gulag also überleben will, muss auf der Hut sein und kann sich nicht nur allein auf sein Können verlassen.

Sind euch weitere Probleme im Gulag aufgefallen?