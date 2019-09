Code Vein - Jetzt als Gratis-Demo auf PS4 & Xbox One verfügbar

Wenn es um Soulslikes geht, gibt es schon seit längerer Zeit einen Titel, der bei Fans in aller Munde ist. Code Vein überträgt das Gameplay-Konzept von Urvater Dark Souls in einen Anime-Look und ein dystopisches Endzeit-Szenario voller Vampire. Jetzt ist das Rollenspiel auf PS4 und Xbox One auch gratis anspielbar.

Jetzt Code Vein kostenlos anspielen

In der Demo können wir den Ruined City Underground-Abschnitt erkunden, der aus den Anfangsstunden der fertigen Version entnommen ist - inklusive Bossgegner am Ende. Der Download erfordert auf beiden Plattformen etwas mehr als 8 GB Speicherplatz.

Achtung: Während Xbox One-Spieler komplett kostenlos auf die Demo zugreifen können, brauchen PS4-Besitzer ein aktives PS Plus-Abo.

Auch der Charakter-Editor wird in der Testversion verfügbar sein. Wer also schon einmal vorab seinen perfekten Avatar erschaffen möchte, darf sich hier austoben. Es ist allerdings nicht sicher, ob der Fortschritt aus der Demo in das fertige Spiel übernommen werden kann - investiert also nicht zu viel Herzblut.

Einen Überblick über die Inhalte der Demo findet ihr im dazugehörigen Trailer, den ich euch hier eingebunden habe:

Code Vein erscheint am 27. September 2019 für PS4, Xbox One und PC.