Das nächste große Nintendo-Spiel für Switch 2 wagt ungewöhnliche Experimente.

Schon am 21. Mai, also nächste Woche am Donnerstag, erscheint das nächste große Nintendo-Spiel für Switch 2. Falls ihr euch den neuen Exklusivhit aus dem Mario-Universum pünktlich zum Release in der physischen Version sichern wollt (das Spiel ist tatsächlich auf der Cartridge installiert, es handelt sich nicht um eine Key Card), dann wird es langsam höchste Zeit zu bestellen, beispielsweise hier bei Amazon:

Bei Amazon bekommt ihr eine Preisgarantie und zahlt somit automatisch weniger, falls das Spiel bis zum Erscheinungstermin noch günstiger wird. Das ist auch wenige Tage vor Release noch immer gut möglich. Übrigens stehen in den nächsten Wochen und Monaten auch noch ein paar weitere spannende Neuerscheinungen für Switch und Switch 2 an. Hier eine Auswahl:

Seltsames Buch & skurrile Kreaturen: Das ist das neue Nintendo-Spiel für Switch 2!

In dem neuen Nintendo-Spiel muss Yoshi die Geheimnisse dieses seltsamen Buches lüften.

Natürlich sprechen wir von Yoshi and the Mysterious Book, Nintendos neuem Puzzle-Platformer mit dem niedlichen Dinosaurier, der seine Karriere als Marios Reittier begonnen und es inzwischen auf eine stattliche Zahl eigener Spiele gebracht hat. Das neue Spiel unterscheidet sich von seinen Vorgängern wie Yoshi's Crafted World nicht nur durch seinen Bilderbuchlook, sondern macht auch spielmechanisch einiges anders.

Das Rätsel-Abenteuer dreht sich um eine seltsame, lebende Enzyklopädie, in der das Wissen über allerlei skurrile Kreaturen gesammelt ist. Yoshi reist direkt in die Seiten des Buches, trifft dort auf die Geschöpfe in ihrem natürlichen Lebensraum und muss nun die verschiedensten Experimente mit ihnen anstellen, um mehr Wissen über sie zu sammeln. Dieses neue Wissen wird in die Enzyklopädie eingetragen und je mehr Seiten ihr füllt, desto mehr Kreaturen werden freigeschaltet.

3:36 Yoshi and the Mysterious Book: Trailer zeigt, wie der Switch 2-exklusive Platformer funktioniert

Autoplay

Yoshi kann alles Mögliche mit den Geschöpfen anstellen und beispielsweise die verschiedensten Pflanzen an sie verfüttern oder sie sogar fressen. Die Reaktionen eröffnen dann wiederum Möglichkeiten für neue Aktionen, etwa wenn die Kreatur eine Luftblase ausstößt, in der Yoshi in höhere Regionen des Levels schweben und dort weitere Pflanzenarten zum Verfüttern finden kann.

Ob das ungewöhnliche Konzept tatsächlich aufgeht, können wir euch erst nächste Woche verraten, aber man kann auf jeden Fall schon mal festhalten, dass Yoshi and the Mysterious Book einer der kreativsten Platformer ist, den Nintendo seit Jahren gemacht hat. Im besten Fall steht uns hier also ein weiterer überraschender Geniestreich wie im letzten Jahr bei Donkey Kong Bananza bevor.