Ahnungsloser Glückspilz kauft Limited Edition von legendärem PS2-Spiel für 1 US-Dollar und ist sich gar nicht im Klaren, was für einen Schatz er da gefunden hat

Das spezielle Cover ist an das Gemälde "La nostalgia dell'infinito" des Malers Giorgio de Chirico angelehnt.

Ach ja, die guten alten Glückskäufe. Bei den stark gestiegenen Preisen alter Videospiele klingen sie heutzutage mehr wie ein Märchen, jedoch tauchen sie auf Reddit immer wieder auf. Wie auch ein PlayStation 2-Spiel, das das Debüt einer legendären, inoffiziellen Trilogie markiert.

Redditor entdeckt Ico – im Boxed Case

Auf Reddit teilt der User DingoWitty5364 in einem Beitrag seinen Glücksfund des PS2-Spiels Ico:

Darum geht’s: Der Redditor berichtet, beim Schlendern einen Laden entdeckt zu haben, der eine Menge alter Sachen verkauft. Als DingoWitty5364 einen Blick hineingewagt hat, habe er bemerkt, dass auch Videospiele vorhanden seien.

Weil die meisten Videospiele für gerade einmal 1 US-Dollar angeboten wurden, habe der User sich viele gekauft. Darunter befindet sich der Fund eines kleinen Spiele-Juwels, das DingoWitty5364 zufälligerweise nicht kennt.

Es handelt sich dabei um Ico im Boxed Case, dem ersten Spiel des gleichnamigen Mini-Studios Team Ico.

Seltene Version: Kommentator*in rroyoy214 schreibt, dass diese Version des alten Spiels besonders gesucht sei, da es sich um das Boxed Case handle. Diese kartonierte Hülle war Teil der limitierten Edition in der PAL-Region, also in europäischen sowie weiteren Ländern wie etwa Australien.

Diese limitierte Edition beinhaltet nicht nur eine wunderschöne Zeichnung des Lead Designers Fumito Ueda, die an ein Werk des italienischen Künstlers Giorgio de Chirico angelehnt ist, sondern auch vier zusätzliche Postkarten.

Unstimmigkeiten: Darüber hinaus entdecken wir im Reddit-Thread verärgerte Reaktionen von Usern, die dem Glücksfund nicht so richtig Glauben schenken wollen. Wenn ihr selbst auf der Website unterwegs seid, habt ihr es vielleicht schon bemerkt: Die Glücksfunde sind keine Seltenheit.

Der User rroyoy214 schreibt im selben Kommentar, dass es verdächtig wäre, wie häufig solche Beiträge auftauchen. Das erinnert nur abermals daran, dass ihr nicht alles aus dem Internet für bare Münze nehmen solltet. Was die Vorteile von falschen Glücksfunden, abseits von ein wenig Internet-Fame, sein sollen, ist aber auch nicht ganz klar.

Immerhin bezieht Thread-Ersteller*in DingoWitty5364 Stellung zu den Anschuldigungen: Bei der Person handle es sich lediglich um einen 16-jährigen Jugendlichen, der PlayStation-Fan ist und gerne mehr über seine Lieblingskonsole lernen wolle. Fair. Solch offenen Stellungnahmen sind im Internet keine Selbstverständlichkeit.

Das ist Ico

Solltet ihr wie der Glückspilz DingoWitty5364 etwas jünger sein oder die Spiele generell verpasst haben, ist Ico das Erstlingswerk vom Studio, das später die Meisterwerke Shadow of the Colossus und The Last Guardian entwickelt hat.

Im Spiel schlüpft ihr in die namensgebende Rolle des Jungen Ico, der gemeinsam mit dem Mädchen Yorda aus einer Festung entkommen möchte. Während ihr die Umgebung erkundet und Rätsel löst, machen euch mysteriöse Schattenwesen das Leben schwer.

Im Gegensatz zu etwa Shadow of the Colossus wird Ico häufiger für die KI der Begleiterin Yorda kritisiert. Trotzdem ist das Spiel einen Blick wert, wenn ihr etwas Videospielgeschichte erleben wollt, weil einige Spiele wie TLoZ: Twilight Princess oder MGS3: Snake Eater davon inspiriert wurden.

Außerdem markiert Ico den Auftakt von Studio Ico, das ein kleineres Entwicklerteam innerhalb von Sonys mittlerweile geschlossenem Japan Studio umfasste und sich leider nach der Veröffentlichung des dritten Spiels, The Last Guardian, 2011 wieder auflöste. Über die Qualität der drei Spiele sagt die Studioschließung aber nichts aus, denn allein für die melancholische Atmosphäre sind die Spiele mehr als einen Blick wert.

Habt ihr Ico selbst gezockt und falls ja, wie hat euch das Spiel gefallen?