PlayStation-Fan findet beim Aufräumen 20 Jahre alten Brief von Sony, den er als Kind bekam - Damals war die Nachricht enttäuschend, heute freut er sich drüber

Obwohl Videospielunternehmen erwachsene und vor allem millionenschwere Geschäfte sind, begeistern sie durch ihr interaktives Medium sowie den vielen kindlichen Inhalten Kinder auf der ganzen Welt. Das führt seit Jahrzehnten dazu, dass die Welt der Jüngsten auf die Geschäftswelt trifft, wie ein Brief von Sony an einen PlayStation-Fan zeigt.

Fan teilt 20 Jahre alten Brief von Sony-Kundenservice

Auf Reddit teilt der User kylez_bad_caverns ein Foto eines über 20 Jahre alten Briefes. Das Besondere daran ist die Tatsache, dass der Brief offiziell vom PlayStation-Unternehmen Sony stammt und die Antwort auf ein spezielles Anliegen bereithält:

Darum geht’s: Der User kylez_bad_caverns hat sich im Jahr 2004 eine kindgerechte Version von Prince Of Persia: The Sands Of Time gewünscht. Weil der Redditor damals lediglich acht Jahre alt war, ließen die Eltern kylez_bad_caverns kein Spiel mit PG-13-Rating zocken (Altersfreigabe in den USA, bei uns bekam das Spiel eine FSK von 12).

Die Antwort von Sony auf den vermutlich amüsanten Brief fällt dabei unpersönlich und sogar leicht chaotisch aus. Zusammengefasst habe sich der Kundenservice bei der entsprechenden Anlaufstelle erkundigt, aber einen negativen Entscheid für die kindgerechte Version von Sands of Time bekommen.

Über 20 Jahre später bekommt Sands of Time ein vollumfängliches Remake und das sogar voraussichtlich mit einer noch höheren Altersfreigabe von mindestens 16 Jahren:

Kritik und Nostalgie der Community

Für erwachsene Augen wird deutlich, dass der Kundenservice bereits vorgeschriebene Templates miteinander vermischte, weil Floskeln wie „As much as SCEA would like to fulfill you donation request…“ (Deutsch für „So sehr SCEA Ihre Spende-Anfrage erfüllen möchte…“) bei der Anfrage des damals achtjährigen Kindes einfach keinen Sinn machten.

Das fällt auch dem User spunX44 auf, der in einem Kommentar schreibt, dass er oder sie beruflich mit Briefvorlagen zu tun habe und die Antwort des Sony-Kundensupports eine Katastrophe sei. User ladystarkitten kommentiert hingegen, dass ohne das Datum sowie der dazugehörigen Geschichte die Antworte genauso gut KI-generiert sein könnte.

Das zeigt aber auch, wie sehr sich die Arbeitswelt in der Videospielbranche in den letzten 20 Jahren verändert hat und wie viel produktiver wir Menschen geworden sind. Neben dem Hinterfragen der Zusammensetzung der Antwort finden wir auch viele Fans in den Kommentaren, die sich wie kylez_bad_caverns über den Brief freuen.

Der User kylez_bad_caverns verrät in den Kommentaren ein bisschen mehr über sich selbst und teilt, genau durch die Strenge der Eltern eine wundervolle Beziehung als erwachsene Person zu ihnen zu halten. An anderer Stelle teilt kylez_bad_caverns außerdem, in den 20er-Jahren Sands of Time endlich nachgeholt zu haben. Ohne die dazugehörige Nostalgie sei das Spiel aber gar nicht mal so gut.

Trotzdem geht kylez_bad_caverns spaßeshalber auf den Kommentar des Users chronicjok3r ein, der vorschlägt, nun betreffend des Remakes nachzufragen, das erst für das Jahr 2026 geplant sei. Thread-Ersteller*in kylez_bad_caverns bezweifelt daraufhin, einen solch starken Einfluss auf das Unternehmen ausüben zu können. Verstehen wir – das Remake darf natürlich trotzdem gerne früher erscheinen.

An der Stelle sind wir besonders gespannt auf die Erfahrungen der GamePro-Community: Habt ihr auch Erfahrungen mit dem Kundenservice von Videospielunternehmen gemacht, vielleicht sogar mit der legendären Hilfs-Hotline von Nintendo?