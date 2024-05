Neuer PS5-Shooter Concord zeigt erstmals Gameplay und enthüllt Release

Lennox ist einer der Charaktere in Concord.

Auf dem PlayStation-Showcase im Mai 2023 wurde mit Concord ein neuer Multiplayer-Shooter für die PlayStation 5 enthüllt. Viel zu sehen gab es damals aber nicht. Nun wurden bei der State of Play gleich zwei Trailer gezeigt. Einmal einen Cinematic-Trailer, der uns ein paar Charaktere genauer vorstellt sowie erstes Gameplay. Obendrauf gab es einen Release-Termin zum Weltraum-Spiel.

Release für neuen PS5-FPS Concord steht fest

Wann erscheint Concord? Ab dem 23. August 2024 können wir Concord sowohl auf PS5 und PC spielen. Wer ab dem 6. Juni vorbestellt, kann sich früheren Zugang zur Beta sichern.

Wer auf dem PC spielt, benötigt übrigens ebenfalls einen PlayStation Network-Account, wie im offiziellen Blogpost bekanntgegeben wurde.

2:17 Concord: Erstes Gameplay zum PS5-Multiplayer-Shooter zeigt 5v5-Kämpfe

Im Gameplay oben sehen wir, wie wir als Teil der Crew der Northstar (Söldner*innen, die auch Freegunner genannt werden), gegen andere Freegunner-Crews antreten. Zur Auswahl stehen sechs 5v5-PvP-Modi auf diversen Maps, die auf Planeten der Concord-Galaxie verteilt sind.

Zum Start stehen 16 Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten (u.a. Feuerwände, explodierende Messer) und Persönlichkeiten zur Wahl, darunter Lennox, Vale, Haymar, Star Child oder der Roboter 1-Off. Im bereits erwähnten Cinematic Trailer lernen wir sie näher kennen:

Über kostenlose Updates sollen weitere Freegunner, Maps, Modi und Cutscenes ins Spiel kommen. Letztere sollen die Geschichte wöchentlich vorantreiben. Für Nachschub will Entwickler Firewalk also sorgen.

Was haltet ihr von Concord, nachdem es nun endlich Gameplay zu sehen gibt? Glaubt ihr, dass es eine gute Overwatch-Alternative werden kann?