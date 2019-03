Eigentlich war es nur ein inoffizieller Leak im Microsoft Store, der das Release-Datum von Control verraten hat. Gegenüber Game Informer haben die Entwickler von Remedy den Termin allerdings bestätigt.

Control erscheint daher ganz offiziell am 27. August 2019. Lange warten müsst ihr also nicht mehr, bis ihr euch in das neue Spiel der Max Payne-Macher stürzen könnt.

Was ist Control?

Remedy ist als Studio vor allem für Third Person-Actionspiele bekannt. Neben den ersten beiden Max Payne-Teilen zählen auch die Xbox-Exklusivtitel Alan Wake und Quantum Break zu ihrem Repertoire.

In Control wird es sehr übernatürlich. Ihr erkundet ein Szenario, in der die Regeln unserer Welt nicht mehr zu gelten scheinen. Verschiedene Dimensionen und verschobene, physikalische Gesetze lassen das Spiel in den ersten Trailer sehr interessant aussehen.

Action & Erkundung: Ihr übernehmt die Rolle von FBI-Agentin Jesse Faden, die sich diese verschobenen Regeln in Form von Spezial-Fähigkeiten zu nutze macht. Anders als die bisherigen Spiele des Studios soll es zudem weniger linear zugehen und im "Metroidvania-Stil" mehr zu entdecken geben.

Es wird natürlich auch wieder viel geschossen. Die Gefechte werden durch Skills wie Schweben aufgelockert und machen grafisch einen sehr guten Eindruck.

Wir haben Control bereits gespielt und mit den Entwicklern über ihr neuen Projekt gesprochen. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Preview!

Control erscheint am 27. August für PS4 und Xbox One.