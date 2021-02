Control Ultimate Edition im Game Pass? Die Antwort wird euch nicht gefallen

Wer Abonnent*in von PS Plus ist, kann sich die Control: Ultimate Edition seit heute ohne weitere Kosten auf die PS5 herunterladen und spielen. Die für Next Gen-Konsolen optimierte Fassung des Action-Spiels von Remedy ist allerdings nicht nur für die Sony-Konsole, sondern auch für Xbox Series X/S erhältlich, weswegen sich viele aktuell die Frage stellen: Kommt die Ultimate Edition von Control auch in den Game Pass?

Hintergrund: Seit Dezember 2020 ist Control bereits in der "normalen" Fassung im Game Pass enthalten, weshalb viele nun darauf hoffen, dass Microsoft zum Start der Ultimate Edition auch die im Game Pass verfügbare Version kostenlos upgradet.

Und darauf gab es zumindest auch einen eindeutigen Hinweis. Auf Reddit wurde ein Screenshot der Xbox-Produktseite der Ultimate Edition geteilt. Darauf ist unter der Preisangabe eindeutig "Included with Game Pass" (im Game Pass enthalten) zu lesen.

Die Ultimate Edition wird erstmal kein Game Pass-Titel

Ist das also die Bestätigung? Leider nein, sondern wohl eher ein Fehler oder Versehen. Denn wie Microsoft auf dem offiziellen Game Pass-Twitteraccount auf Nachfrage bestätigte, scheint es derzeit keine Pläne zu geben, die Ultimate Edition in den Game Pass aufzunehmen.

Vielmehr wurde noch einmal betont, dass die normale Version im Spiele-Service verfügbar ist und Abonnent*innen des Game Pass einen Rabatt auf die Ultimate Edition bekommen.

Also: Generell verzichten müsst ihr auf Control im Game Pass nicht, könnt es dort aber erstmal bis auf weiteres nicht in der für Xbox Series X/S optimierten Fassung spielen. Wer das möchte, muss kostenpflichtig upgraden - oder gibt sich eben mit der "normalen" Variante zufrieden. Außerdem ist die Absage von Microsoft vermutlich auch keine finale und wir halten es für nicht ausgeschlossen, dass auch die Ultimate Edition von Control irgendwann im Game Pass landet.

Wollt ihr auch die Ultimate Edition im Game Pass haben?