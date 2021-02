PS Plus im Februar legt los: Gratis-Spiel für PS5 ist schon da

In der letzten Woche wurden die PS Plus-Spiele für den Monat Februar bekannt gegeben, in diesen Stunden erscheinen die insgesamt 3 Titel im PSN und stehen dann für alle Abonnent*innen zum Download bereit.

Um genau zu sein: Eines der Spiele ist bereits überpünktlich erschienen und kann bereits im PSN heruntergeladen werden. Dabei handelt es sich um einen der PS5-Titel im Portfolio, Destruction AllStars.

So viel Speicher braucht ihr: Wer das Action-Rennspiel mit Multiplayer-Fokus auf seiner PlayStation 5 installieren will, braucht insgesamt 28 GB freien Speicher auf der SSD, der Download sollte vermutlich schnell erledigt sein.

Das ist Destruction AllStars

Mit Destruction AllStars erwartet euch ein brandneues Multiplayer-Spiel, das Auto-Zerstörung und Nahkampf-Elemente miteinander vermischt. Klemmt euch mit einem von 16 wählbaren Charakteren hinters Lenkrad und versucht, anderen Fahrer*innen in der Arena den Garaus zu machen, indem ihr sie rammt oder mithilfe spezieller Items aus dem Verkehr zieht.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in der Sonys State of Play zu Destruction AllStars:

Zu welcher Uhrzeit kommen heute die anderen beiden PS Plus-Spiele?

Im Februar-Lineup von PS Plus befinden sich auch noch zwei weitere Spiele:

Diese sind derzeit noch nicht im PSN verfügbar, allzu lange wird es aber vermutlich nicht mehr dauern. Die Erfahrung zeigt, dass neue PS Plus-Spiele meistens um die Mittagszeit bei uns erscheinen, spätestens am frühen Nachmittag sollten die Spiele dann verfügbar sein.

Ihr wollt noch mehr zum PS Plus Februar Lineup wissen? Bitte schön:

Denkt an die PS Plus Collection für PS5!

Falls ihr es nicht ohnehin schon getan habt: Wer über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 gekauft habt, bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" insgesamt 20 PS4-Titel zusätzlich und kann sie auf der neuen Konsole spielen. Weitere Infos findet ihr in unserem Übersichtsartikel zur PS Plus Collection für die PS5.