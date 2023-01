Abgefahrener neuer Controller hat so viele Knöpfe und Hebel, das uns fast schwindelig wird

Wer Flugsimulatoren spielt, will meistens den größtmöglichen Realismus. Den können Flightsticks annähernd bieten, aber die lassen sich nur schlecht mitnehmen und schon gar nicht gemütlich von der Couch aus bedienen – von umfangreicheren Setups ganz zu schweigen. Aber einige Fans haben es sich zur Aufgabe gemacht, den idealen Handheld-Controller für Flugsimulationen zu entwickeln. Was dabei herausgekommen ist, seht ihr hier.

Darum geht's: Die Grundfrage hinter diesem ungewöhnlichen Controller lautete: Wie können wir alle Bedien-Elemente eines echten Flugzeug-Cockpits in einem einzigen, handlichen Controller zusammenführen? Darüber haben sich die Yawman-Expert*innen dann eine ganze Weile lang Gedanken gemacht.

Link zum Twitter-Inhalt

Das Ergebnis: Der Yawman Arrow. Der Controller wirkt erst einmal gar nicht so ungewöhnlich. Die Form ähnelt normalen Controllern, es gibt im Grunde genommen auch zwei Sticks, ein Steuerkreuz, Schulterknöpfe, Trigger und eine bekannte Form.

Wer genauer hinsieht, entdeckt aber gleich mehrere, spannende Unterschiede und Details. Da wäre zum einen das Rad am unteren linken Rand, dann die beiden Schieberegler rechts sowie zwei Teile an der Unterseite, die sich herausziehen lassen.

Versetzen wir den Controller in Bewegung, zeigt sich sofort, dass hier einiges anders läuft als bei normalen Xbox- oder PS5-Controllern:

We studied aircraft cockpits of all types in detail and we came away with an appreciation for the challenge of rethinking the ergonomics of virtual flying for a handheld. It wasn't enough to just have a button, you needed the tactile feedback of everything from throttle to trim. pic.twitter.com/TBx3JXi2dy