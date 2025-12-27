"Gebt dem Mann eine Medaille" - Händler verkauft 64 GB RAM für 140 Euro an PC-Gamer, die neu eigentlich 900 Euro kostet und liefert sie ihm sogar nach Hause

Die Corsair Vengeance DDR5 64 GB RAM-Riegel kosten aktuell zwischen 800 und 900 Euro.

Wer seinen PC mit einem 64 GB RAM-Kit ausstatten will, muss aktuell tief in die Tasche greifen und zwischen 600 und 900 Euro dafür berappen. Die Preise von Arbeitsspeichern klettern seit mehreren Wochen in die Höhe, schuld daran ist unter anderem der massive Speicherhunger von Künstlicher Intelligenz.

Auch im Gebrauchthandel mischen einige Händler mit und bieten ihre Ware ebenfalls zu höheren Preisen an. Ein Reddit-User hat vor einigen Tagen von einem erfreulichen Gegenbeispiel berichtet, das uns zeigt: Es gibt noch gute Menschen auf dieser Welt.

Glücksgriff dank freundlichem RAM-Händler

Redditor "ValleyKing23" hat sich nach eigenen Angaben ein gebrauchtes 64 GB Corsair Vengeance DDR5-Kit geholt. Neu werden diese RAM-Riegel aktuell für fast 900 Euro angeboten. Der Glückliche hat ein gebrauchtes Paar aber wohl für 170 Dollar, also umgerechnet circa 144 Euro bekommen.

Ein echter Schnapper: Werfen wir einen Blick auf Kleinanzeigen, dann fallen wir fast vom Glauben ab. Sogar gebrauchte 32 GB-Kits kosten hier zwischen 370 und 555 Euro. Uff.

"ValleyKing23" hingegen ist offenbar an einen ziemlich kulanten Händler geraten. Auf Reddit zeigt er uns einen Ausschnitt aus einem Chat, in dem der Verkäufer angeblich Folgendes geschrieben hat: "[...] Die Preise für Speicher schwanken stark und es gibt viel Abzocke. Deshalb versuche ich, einen fairen Gebrauchtpreis zu halten, der nicht völlig überteuert ist".

Der Redditor habe dem Händler noch zusätzliche 10 Dollar für die Lieferung und Maut gegeben, weil dieser das RAM-Kit angeblich selbst ausgeliefert hat. "ValleyKing23" bestätigt weiter unten in der Kommentarsektion außerdem, dass die gebrauchten RAM-Riegel einwandfrei funktionieren würden. Also alles richtig gemacht!

Die PCMR-Community reagiert inmitten der schweren RAM-Krise entsprechend positiv auf den Händler: "Gebt dem Mann eine Medaille", schreibt ein PC-Fan in den Kommentaren.

Mehr zum Thema KI sorgt für RAM-Krise und die führt womöglich dazu, dass neue Laptops bald wieder nur 8GB Arbeitsspeicher haben von David Molke

Der Grund der aktuellen RAM-Krise fängt mit K an und hört mit I auf - ChatGPT, Gemini und Co. haben ordentlich Speicherhunger und das wirkt sich auf die RAM-Preise aus.

Denn Betreiber von KIs benötigen aufgrund des rasanten Fortschritts der Technologie immer mehr Server und Rechenzentren, um der stetig wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Einige Hersteller produzieren deshalb sogar fast nur noch Speicher für KI-Rechenzentren, aber kaum mehr DDR/LPDDR (Speicher für den normalen Hausgebrauch, also Desktop und Mobile), was den Preis natürlich zusätzlich in die Höhe treibt und für Knappheit sorgt. Mehr dazu im Artikel oben.

Habt ihr euch zuletzt ein RAM-Kit gekauft und falls ja, was habt ihr dafür berappen müssen?