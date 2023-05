Ex CS:GO-Profi fährt 1800 km mit dem Rad - er will das Spiel, das sein Leben verändert hat, gebührend verabschieden

Die Fahrrad-Tour hat er in zwei Wochen bewältigt.

In diesem Monat fand in Paris das allerletzte Major-Turnier von Counter-Strike: Global Offensive statt. Die Major-Turniere werden seit dem Jahr 2013 ausgetragen und finden in 2023 ihr Ende. Seit dem Beginn der Turniere war auch der polnische Profi-eSportler Jarosław Jarzabkowsi ein begnadeter Spieler und räumte zahlreiche Preisgelder ab. Doch 2018 hing er seine Karriere an den Nagel.

Um seine Landsleute beim letzten Turnier zu unterstützen, fasste er den wahnsinnigen Entschluss, von Warschau bis nach Paris zu reisen – mit dem Fahrrad. Wir verraten euch, wie er das angestellt hat und welchen Platz das polnische Team erreicht hat.

Ehemaliger CS:GO-Profi radelt für sein Team durch Europa

Auf Twitter gab Jarzabkowsi unter dem Namen Pasha Biceps Updates darüber, auf welchem Teil der Strecke von Warschau bis Paris er sich gerade befand. Sein Unterfangen dauerte genau zwei Wochen, als er stolz sein Fahrrad vor dem Eiffelturm in die Luft heben konnte:

Viel mehr Verspätung hätte sich der Profi-Sportler allerdings nicht mehr erlauben dürfen. Er radelte vom 5. bis zum 19. Mai von Warschau nach Paris, das Turnier fand vom 8. bis zum 21. Mai statt. Somit hat er einen Großteil des Turniers verpasst, doch am Wochenende konnte er sich dann die finalen Runden ansehen.

Wie hat er das angestellt? Nach seiner Karriere als Profi-eSportler begann Jarzabkowsi, andere Sportarten für sich zu entdecken. Dementsprechend hat er die letzten Jahre viel trainiert und sich so eine gut ausgeprägte Fitness angeeignet, die er für die 1800 km lange Fahrrad-Tour bitter nötig hatte.

Wie erfolgreich war er als eSportler? Während seiner Karriere nahm der Ex-Profi über 600.000 Dollar ein. Er spielte unter anderem für Teams wie Virtus.pro, Delta, Team Pentagramm und ESC Gaming.

Hat seine Aktion etwas gebracht? Von den insgesamt 24 Teams holte sich das polnische Team von 9INE den 15. Platz und sicherte sich damit ein Preisgeld von 20.000 US-Dollar. Den Sieg holte sich das französische Team Vitality und gewann damit stolze 500.000 US-Dollar.

Doch er wollte mit dieser Aktion nicht nur seine Landleute unterstützen, sondern sich auch gebührend von seinem ehemaligen eSport verabschieden. Das nächste Turnier dieser Art findet 2024 in Kopenhagen statt. Allerdings wird dort nicht mehr CS:GO gespielt, sondern Counter-Strike 2. Das Spiel soll noch im Sommer 2023 für PC erscheinen.

Bei Counter-Strike 2 handelt es sich nicht um einen völlig neuen Ableger, sondern um ein technisches Upgrade von Global Offensive. Zu den Verbesserungen zählen 128-Tick-Server, eine optimierte Grafik dank der Source Engine 2 und angepasste Maps.

