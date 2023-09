'Das beste Counter-Strike': Counter-Strike 2 ist jetzt endlich da und so gut kommt die Shooter-Neuauflage bei den Fans an

Was lange währt, wird endlich gut: Nach langem Hin und Her und vielen Spekulationen ist gestern endlich der offizielle Launch von Counter-Strike 2 erfolgt. Der Shooter verpasst dem legendär-langlebigen Vorgänger eine neue Engine und damit nicht nur ein neues Gewand, sondern auch einige neue Möglichkeiten. Was die Fans direkt zum Release sagen, erfahrt ihr hier.

Counter-Strike 2 wurde endlich veröffentlicht, seht euch hier den Trailer an

12:11 Neue Grafik, neues Gameplay - Der Sprung auf Counter-Strike 2 ist viel größer als erwartet

Endlich ist es da: Bis kurz vor knapp war noch unklar, wann genau jetzt die Veröffentlichung erfolgt. Aber jetzt ist der legendäre Shooter endlich in seiner neuesten Version spielbar, und zwar kostenlos für alle, die einen PC oder Laptop und Steam haben.

Das ist neu: Mit dem Wechsel auf die Source-Engine 2 bekommt Counter-Strike 2 endlich eine etwas zeitgemäßere Grafik. Aber auch am Gameplay tut sich einiges. Da wäre vor allem der neue Rauch von Rauchgranaten, der sich jetzt sehr viel realistischer verhalten soll und beispielsweise dynamisch auf Schüsse reagiert.

Kommt CS2 auch für PS5 & Xbox? Nein, zumindest wurde aktuell noch keine Release-Version für die Konsolen angekündigt. Counter-Strike war tendenziell schon immer ein PC-Titel und auch die Vorab-Tests für Counter-Strike 2 gab es nicht auf PlayStation oder Xbox. Wir geben die Hoffnung zwar nicht auf, aber aktuell deutet nichts auf einen Konsolen-Release hin.

Allerdings wurden Anfang des Jahres Hinweise auf eine mögliche iOS- und Android-Version entdeckt.

Das sagen die Fans zur Release-Version von Counter-Strike 2:

Die Reaktionen fallen positiv aus: Allzu viele Fan-Stimmen gibt es seit so kurzer zeit natürlich noch nicht, aber zumindest lässt sich eine eindeutige Tendenz erkennen. Auf Steam sind die ganz neuen User-Rezensionen zu Counter-Strike 2 beispielsweise "sehr positiv". Momentan spielen knapp 1,2 Millionen Menschen gleichzeitig.

Dadurch, dass Counter-Strike 2 gewissermaßen einfach Counter-Strike: Global Offensive übernommen hat, sehen die Steam-Bewertungen allerdings noch ziemlich unübersichtlich aus und beziehen sich teils noch auf das alte Spiel.

Auch im Hinblick auf die Achievements existieren noch einige verwirrende Unstimmigkeiten, weil die alten verschwunden sind und noch so gut wie keine neuen nachgereicht wurden. Das führt dazu, dass einige Fans jetzt schon 100 % aller Errungenschaften angezeigt bekommen und Counter-Strike 2 quasi direkt durchgespielt haben.

Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch schon brandneue Rezensionen wie die hier von Steam-User D1gg3rX, der CS2 als das "beste Counter-Strike", das er je gespielt hat bezeichnet. Die Performance sei gelungen und auch die Tickrate habe sich wirklich wie versprochen verbessert.

"Das ist definitiv das CS2, auf das wir alle gewartet haben."

Größter Kritikpunkt: Der Shop. Die Lootboxen in Counter-Strike 2 kommen hingegen gar nicht gut an. Die Waffenkisten in Counter-Strike 2 gibt es immer noch. Das leidige Thema rund um Glücksspiel, Skins und Geldmacherei wird uns also wohl auch noch in dieser Shooter-Generation erhalten bleiben, was natürlich ziemlich schade ist.

Wie findet ihr Counter-Strike 2? Habt ihr's schon gespielt und was sagt ihr zu den Neuerungen?