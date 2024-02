17-Jähriger zockt sein erstes Counter Strike 2-Major-Turnier - Legt so unglaubliche Performance hin, dass er als bester Spieler aller Zeiten gefeiert wird

So sehen Gewinner aus: Beim Intel Extreme Masters Katowice 2024-Turnier hat Team Spirit mit Donk gewonnen.

Die eSport-Szene hat ein neues Wunderkind: Der Counter-Strike 2-Profi Donk hat beim Intel Extreme Masters Katowice 2024-Turnier so eine unglaublich gute Performance hingelegt, dass er bereits als der nächste, ganz große Star des Spiels gefeiert wird. Seine Leistung sei so bisher noch nie dagewesen und dem gerade mal 17 Jahre alten Profi-Spieler steht offenbar noch Großes bevor.



Besonders bewundernswert: Es war sein erstes Turnier dieser Größenordnung.

Das Wichtigste im Überblick: Das 17-jährige eSport-Wunderkind Donk beeindruckt mit seiner Leistung beim Intel Extreme Masters Katowice 2024-Turnier im Spiel Counter-Strike 2.

Donk erzielt 82 Kills in 62 Runden und führt sein Team Team Spirit zum Sieg.

Experten und Kommentatoren sind von seiner Performance beeindruckt und bezeichnen ihn als den möglicherweise besten Spieler, den Counter-Strike 2 je gesehen hat.

Donk muss sich jedoch noch langfristig beweisen.

Counter-Strike 2-Profi legt in seinem ersten großen Turnier die vielleicht beste Performance in der Geschichte des Spiels hin

Darum geht's: Vor Kurzem hat Team Spirit das Intel Extreme Masters Katowice 2024-Turnier gewonnen. Das verdankt das Team zum Großteil wohl der Leistung des Spielers Donk, der extrem gut gespielt und seiner Mannschaft zum Sieg verholfen hat. Seine unglaublichen Reflexe und die Treffsicherheit machen ihm zum neuen Hoffnungsträger schlechthin.

Alles, was es zum Wechsel von CS:GO zu Counter-Strike 2 zu wissen gibt:

12:11 Neue Grafik, neues Gameplay - Der Sprung auf Counter-Strike 2 ist viel größer als erwartet

So gut war Donk: Die Statistiken sprechen für sich. Team Spirit hat 3 zu 0 gegen Faze gewonnen und Donk 82 Kills in 62 Runden erzielt. Dabei ist er nur 40 Mal gestorben und hat außerdem einen durchschnittlichen Schaden pro Runde von 124 erzielt. Das sind 40 Schadenspunkte mehr als alle anderen Spieler.

Hier könnt ihr euch einen halbstündigen Zusammenschnitt der Highlights des Turniers vom Wochenende ansehen. Überzeugt euch einfach selbst davon, wie gut Donk Counter-Strike 2 spielt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Donk war wenig überraschend auch der beste Spieler des gesamten Turniers, wenn es um die Statistiken geht. Er hat den meisten durchschnittlichen Schaden gemacht, die meisten Kills insgesamt und die meisten Kills pro Runde – mit weitem Abstand zu allen anderen. Im allgemeinen Rating liegt er jetzt gleich auf mit einem sieben Jahre alten Rekord (via: GamesRadar).

Bester Spieler ever? Aber auch die Kommentatoren bescheinigen dem jungen Spieler Donk, dass es so etwas noch nicht gegeben habe. Seine Leistung sei eine bisher nie dagewesene, es gebe nichts, was da herankomme. Donk könnte vielleicht sogar der beste Spieler sein, den Counter-Strike 2 (oder gar gleich der ganze eSport) je gesehen hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das ist noch etwas vorschnell: Selbstverständlich sind diese Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Immerhin spielt Donk noch nicht so lange in der obersten Counter-Strike-Liga mit und muss erst noch beweisen, ob er langfristig wirklich besser ist als Leute wie s1mple oder Zywoo, die ihrerseits jeweils als beste Spieler der Welt gelten oder gegolten haben.

Wo kann ich Counter-Strike 2 spielen? Aktuell nur auf dem PC. Den Shooter gibt es leider momentan nicht auf den Konsolen wie PS5 und Xbox Series S/X. Seitdem Counter-Strike: Global Offensive durch das offizielle Counter-Strike 2 abgelöst wurde, erfreut sich der First Person-Shooter noch größerer Beliebtheit, als es sowieso schon der Fall war.

Spielt ihr auch Counter-Strike 2 und was haltet ihr von Donks Leistung? Wer ist sonst euer Favorit?