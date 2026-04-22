Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da!

Wer hätte gedacht, dass Coyote vs. Acme doch noch das Licht der Filmwelt erblickt? Bereits seit 2022 liegt die Kömodie mit MacGruber-Star Will Forte in den Archiven von Warner Bros. herum. Das Studio wollte Steuern sparen und den 70 Millionen Dollar teuren Film letztendlich doch nicht veröffentlichen.

Im März 2025 keimte dann neue Hoffnung auf, dass das Looney-Tunes-Spektakel doch noch auf der großen Leinwand erscheint. Und siehe da: Ab dem 28. August 2026 wird Coyote vs. Acme in den US-amerikanischen Kinos gezeigt. Wann und ob er auch in Deutschland veröffentlicht wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Aber kommen wir einmal zu den harten Fakten: In der Komödie verklagt der klassische Looney-Tunes-Charakter Wile E. Coyote die Firma Acme, weil deren Produkte bei seinen Fangversuchen des Road Runners ständig versagen oder sogar explodieren. Er tut sich mit einem Pechvogel-Anwalt (Will Forte) zusammen, um den übermächtigen Konzern vor Gericht zu zerren.

Neben Forte sind ebenfalls John Cena (Peacemaker), Lana Condor (X-Men: Apocalypse), P.J. Byrne (The Wolf of Wall Street) und Nancy Linehan Charles (Minority Report) mit von der Partie. Das Drehbuch stammt unter anderem von James Gunn (Superman) und im Regiestuhl sitzt Dave Green (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows).