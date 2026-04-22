Warner Bros. wollte fertigen Film niemals veröffentlichen - nachdem er versteigert wurde ist jetzt endlich der erste Trailer da!

Mit Coyote vs. ACME erscheint jetzt doch ein neuer Looney Tunes-Film von dem wir lange dachten, dass er für immer verloren ist.

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Dennis Müller
22.04.2026 | 17:20 Uhr

Coyote vs. ACME kommt schon bald in die Kinos. (Bild: Ketchup Entertainment) Coyote vs. ACME kommt schon bald in die Kinos. (Bild: Ketchup Entertainment)

Soeben wurde mit einem ersten Trailer der neue Looney Tunes-Film namens Coyote vs. ACME angekündigt, der ab dem 28. August in die Kinos kommt. Ob auch in Deutschland, ist derweil noch unklar.

Wäre das mit Blick auf die tollen Szenen aus dem Mix aus Real- und Animationsfilm des 90er-Jahre Zeichentricks nicht schon spannend genug, steckt hinter dem Streifen noch eine weit spannendere Geschichte. Eigentlich sollte das komplett fertige Filmmaterial rund um den flinken Roadrunner und den Kojoten nämlich nie das Licht der Welt erblicken.

Warum ein fertiger Film nicht veröffentlicht werden sollte

Bereits 2023 lag Coyote vs. ACME nahezu fix und fertig in den geheimen Hallen von Warner Bros. Zum angedachten Kinostart im Juli des gleichen Jahres kam es allerdings nicht, wie Schauspieler Will Forte im Interview mit Entertainment Weekly berichtet.

Den ersten Trailer gibt's hier:

Video starten 1:47 Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da!

Falls ihr jetzt denkt "Ja gut, der fertige Film hat den Ansprüchen von Warner Bros. wohl schlicht nicht genügt", liegt ihr übrigens meilenweit daneben. Laut ersten Test-Screenings kam Coyote vs. ACME nämlich richtig gut beim Publikum an.

Der wahre Grund für die Nicht-Veröffentlichung klingt für Kreative und alle Beteiligten vielmehr wie ein absoluter Albtraum und sorgte für einen großen Aufschrei innerhalb der Filmbranche.

Warner Bros legte den Film nämlich über Jahre auf Eis, um 30 Millionen US-Dollar steuerlich geltend zu machen. Ein Prozedere, das bislang auch die Veröffentlichung von "Batgirl" verhinderte.

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Die Rettung für Coyote vs. ACME kam dann im März 2025 durch den Verkauf der Rechte für 50 Millionen US-Dollar an die unabhängige Produktionsfirma Ketchup Entertainment. Zuvor hatte Warner Bros. Berichten zufolge mehrere Angebote abgelehnt.

Darum geht's in Coyote vs. ACME

Im Mix aus Live-Action und Animation wird die Firma ACME von Wile E. Coyote verklagt, weil deren Produkte zum Fang des Roadrunners so gar nicht funktionieren wollen. Schlimmer noch, einige explodieren sogar.

Ihr merkt schon, der Looney Tunes-Zeichentrick rund um den Kojoten und den flotten Vogel wird hier wunderbar auf die Schippe genommen.

Viele bekannte Gesichter

Dabei kommt der Film dem Trailer nach zu urteilen nicht nur mit tollen Animationen daher, sondern mit vielen bekannten Hollywood-Stars. Darunter Wrestling-Superstar John Cena und der bereits erwähnten Saturday Night Live-Legende Will Forte, der den Anwalt des unglücklichen Kojoten spielt.

Wird sind jedenfalls schon sehr gespannt auf den Film und hoffen, dass bald Infos zum deutschen Kinostart durchsickern. Sollte das passieren, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.

Wie gefällt euch der Trailer zu Coyote vs. ACME und habt ihr die Geschichte rund um Warner Bros. mitverfolgt?

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