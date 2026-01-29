Cozy-Fantasy für den perfekten Abend – Meine persönlichen Empfehlungen!

Nichts stimmt besser in den Feierabend ein, als ein fesselndes Cozy Fantasy Buch!

Für mich ist es mittlerweile frustrierend, in eine Buchhandlung zu gehen, obwohl ich es eigentlich liebe. Doch jeder Fantasy-Roman den ich in die Hand nehme, klingt gleich. SIE ist eigentlich nur ein normales Mädchen, aber zeitgleich DIE Auserwählte mit superkrassen Fähigkeiten. Und ER ist DER Bad Boy, den sie hasst, aber zeitgleich unglaublich attraktiv findet. Und dass die beiden dann letztendlich doch zusammenkommen, ist uns ja wohl allen bewusst...

Mir reicht's, dass das Fantasy-Genre mittlerweile von diesen Büchern gespickt ist. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels: Cozy-Fantasy! Hier dreht sich alles um eine Wohlfühlatmosphäre, die sich anfühlen soll wie eine warme Umarmung! Meine Favoriten aus dem Genre stell ich euch hier vor.

Mein Einstieg in das Fantasy-Subgenre

Ich bin zufällig auf Cozy-Fantasy gestoßen, als ich dieses Buch entdeckt hab: Magie und Milchschaum. Allein der Titel hat mich schon neugierig gemacht, weil er zwei meiner liebsten Dinge beinhaltet: Fantasy und Kaffee! Hierbei handelt es sich um den ersten Band der sogenannten "Viv-Chronik", in der es um die gleichnamige Orkkriegerin Viv geht. Nach Jahren voller Abenteuer und Kämpfe ist sie müde geworden.

Magie und Milchschaum hat mich verzaubert und ihr solltet es besser nicht verpassen!

Und was macht man als Ork, der sich zur Ruhe setzen will? Genau! Man lässt sich in einer Hafenstadt nieder und eröffnet ein eigenes Café! Gemeinsam mit dem Kobold Cal und dem Succubus Tandri schafft sie es Wesen jeglicher Art in ihren Laden zu locken und von Kaffee zu begeistern. Dabei fühlt sich die Erzählung der Geschichte in etwa so entspannend an wie ein Cozy-Game. Einfach Hirn aus, genießen und entspannen!

Doch natürlich darf ein kleiner Twist auch hier nicht fehlen. Denn Viv besitzt ein geheimnisvolles Artefakt, was leider nicht so unentdeckt blieb, wie die Orkkriegerin es gehofft hatte. Ein böser Elf namens Fennus hat es darauf abgesehen und wird alles in seiner Macht Stehende versuchen, um den Gegenstand an sich zu reißen!

Bücher und Barbaren – Viv-Chroniken, Band 2

Wenn ihr noch mehr über die Orkkriegerin Viv lesen wollt, dann solltet ihr auch Band zwei nicht verpassen. Hier dreht sich alles um die Anfänge Vivs als Söldnerin. Es ist quasi eine Vorgeschichte zu Magie und Milchschaum.

Gerade als Viv so richtig mit ihrer Karriere losstarten will, verletzt sie sich in einem Kampf und kann vorerst nicht als Söldnerin weiterarbeiten. Deshalb wird sie von ihrer Crew in der Küstenstadt Murk abgesetzt. Doch anstatt nur tatenlos herumzusitzen, macht sie sich an ein neues Projekt und erneuert einen heruntergekommenen Buchladen! Natürlich ist sie auch hier nicht allein und trifft neue Freunde, während ein Neuankömmling in der Stadt unangenehm auffällt.

Can’t Spell Treason Without Tea: Honig, Tee und Hochverrat

In diesem Buch aus dem Cozy-Fantasy-Genre geht es um Reyna, die Leibwächterin der Königin. Doch als sie fast von einem Attentäter getötet wird, reicht es ihr. Gemeinsam mit ihrer Partnerin, der Magierin Kianthe beschließt sie, sich niederzulassen und ein Büchercafé zu eröffnen, in welchem sie besondere Teesorten anbieten wollen! Doch gerade als sie beginnen, sich an ihr neues Leben zu gewöhnen, bedrohen Drachenangriffe die Stadt.

Spellshop: Vom Zauber der kleinen Dinge

Hier geht es um Kiela, eine Bibliothekarin, deren Bibliothek der Revolution im Reich zum Opfer fällt und abbrennt. Darauf beschließt Kiela zu fliehen, und sie lässt sich auf einer entlegenen Insel nieder, wo sie eine gemütliche Hütte bezieht. Schnell lernt sie auch ihren Nachbarn kennen, einen Seepferdchen-Züchter.

Doch werden Kiela und ihre sprechende Zimmerpflanze Caz mit einigen Problemen konfrontiert. Aber dafür hat sie eine clevere Lösung: Sie konnte einige der Bücher aus ihrer Bibliothek retten und findet darin nützliche Zaubersprüche, die ihr helfen, die Konfrontationen zu bewältigen!