Anno 117: Pax Romana ist im Frühlingsangebot bei Amazon ein absoluter Pflichtkauf: So wunderschön und so günstig!

Jetzt zuschlagen: Anno 117 ist aktuell eines der Highlights der Amazon Frühlingsangebote für Strategie-Fans.

Wenn ihr richtig Lust auf eine Zeitreise ins antike Rom habt – ganz ohne staubige Geschichtsbücher, dafür mit Sonne, lieblichem Wein und reichlich Olivenöl dann ist Anno 117: Pax Romana genau mein Ding. Für mich fühlt es sich wie ein völlig neues Kapitel der Reihe an: warm, zugänglich und unglaublich detailverliebt. Es ist für mich der perfekte Ort, um mal wieder so richtig in einer fremden Welt zu versinken.

Und das Beste: Ich habe gesehen, dass es diesen legendären Aufbau-Hit aus Deutschland bei den Amazon Frühlingsangeboten gerade mit einem satten Rabatt gibt!

Latium oder Albion? In Anno 117 habt ihr alle Hände voll zu tun

Was mich an Anno 117 von der ersten Sekunde an fasziniert und teilweise zur Verzweiflung gebracht hat hat, ist die Dualität des Spiels. Ubisoft Mainz hat uns nicht einfach nur "das alte Rom" vorgesetzt. Ich hatte direkt zu Beginn die Wahl zwischen zwei völlig unterschiedlichen Provinzen, die das Spielgefühl massiv beeinflussen:

Latium: Hier fühle ich mich wie im Toskana-Urlaub. Überall blüht es, die Architektur ist prachtvoll und das Licht der Abendsonne bricht sich so wunderschön in den Pinien, dass ich manchmal glatt vergesse, meine Warenketten zu optimieren.

Albion: Hier fühle ich mich wie im England-Urlaub. Es ist rau, es regnet wie aus Kübeln, und die keltische Kultur prallt hier mit voller Wucht auf den römischen Ordnungssinn. In Albion gehen die Uhren einfach anders und das Spiel holt euch so richtig aus eurer Komfortzone raus.

Mein Tipp: Fangt in Latium an, um gemächlich die Spielmechaniken kennenzulernen, aber wechselt später für die echte Herausforderung nach Albion. So werdet ihr nicht schon von der ersten Minute an von der enormen Spieltiefe "erschlagen".

Genialer Mix aus Anno-Tradition und römischen Warenketten

Ein Blick auf eine blühende Metropole in Latium – Marmor-Architektur und prachtvolle Gärten prägen das Stadtbild von Anno 117.

Wer Anno spielt, will "Wuseln" sehen. Und ich sage euch: In Anno 117 wuselt es wie noch nie. Wenn ich meine Kamera ganz nah an die Straßen heranzoome, sehe ich Plebejer, die Waren zum Forum schleppen, Patrizier, die hitzig debattieren, und Kinder, die zwischen den Ständen des Fischmarktes Fangen spielen. Wie schon damals in Die Siedler 3 kann ich gefühlt Stunden damit zubringen, einfach nur meinen Bewohnern bei ihrem alltäglichen Einerlei zuzusehen.

Auf See ist auch einiges los: Während eure Handelsschiffe Waren hin- und herschippern, müsst ihr euch gegen Piraten und feindliche Prätoren zur Wehr setzen. Und dann möchte der Imperator auch noch 150 Tonnen Kaviar geliefert bekommen. Und dann landen auch noch keltische Kriegerstämme an euren Küsten an. Lasst euch von der idyllischen Fassade also nicht täuschen: In Anno 117 gibt es einiges zu tun.

Ich habe es schon erwähnt: Das Spiel ist ein wahres Umfangsmonster, das mit den kommenden DLCs nochmal deutlich an Größe hinzugewinnen dürfte. Dass es Anno 117 jetzt im Rahmen der Amazon Frühlingsangebote mit so einem satten Rabatt gibt, ist eigentlich fast schon frech gegenüber den Entwicklern (sorry, Ubisoft!).

Für mich ist es einfach das ideale Spiel für die kommenden Wochen und darüber hinaus. Wenn draußen das Wetter noch wechselhaft ist, baue ich mir drinnen mein sonniges Imperium auf. Es ist entspannend genug für einen Feierabend-Drink, aber tief genug, um ganze Wochenenden darin zu versenken.

