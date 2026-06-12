Spieler baut seinen ersten PC, wird nervös und ertränkt seine CPU in Wärmeleitpaste - die Community sagt dazu nur: "Könntest du uns bitte etwas übrig lassen?"

Ein bisschen zu viel des Guten... (Bildquelle: RegularTech575 / Reddit)

Wahrscheinlich waren wir alle schon in dieser Situation: Der erste eigene PC wird zusammengebaut und die Komponenten waren alles andere als günstig. Insbesondere die CPU lässt einen nervös werden, wenn man zuvor nie eine eingesetzt hat. Und wie viel Wärmeleitpaste ist dann eigentlich ausreichend? Könnte etwas kaputtgehen, wenn zu wenig aufgetragen wird?



Diese Frage hat offenbar auch diesen Spieler umgetrieben, denn er hat sich für die Variante lieber zu viel als zu wenig entschieden.

"Du löst gerade die nächste Hardware-Krise aus"

Der Redditor RegularTech575 hat sich in Zeiten exorbitant hoher Speicherpreise daran gewagt, seinen ersten PC zusammenzuschrauben. Knapp zwei Wochen hat er damit verbracht und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen:

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Und der User versucht wohl auch direkt, das Maximum aus jedem einzelnen Bauteil zu kitzeln, denn er beschäftigt sich seit Wochen intensiv mit dem Übertakten von Grafikkarte, Speicher und auch der CPU.

Dabei macht sich die Person wohl auch ein paar Sorgen um die Kühlung, da diese bei hohen Taktraten stärker beansprucht wird, und fragt nach, ob denn der Kontakt von Kühler auf CPU ausreiche:

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Ihr seht es sicherlich selbst, aber die Frage, die sich die Community stellt, ist vorrangig, wie der Kühler bei der ganzen Wärmeleitpaste überhaupt Kontakt mit der CPU hätte haben können.

Wobei das natürlich schwer übertrieben ist: Zwar hat RegularTech575 ganz offensichtlich nicht mit der grauen Paste gegeizt, ein Großteil des klebrigen Gemischs ist aber an den Seiten herausgedrückt worden und zwischen CPU und Kühler-Sockel-Adapter auf das Mainboard gesickert. Eine ganz schöne Sauerrei also, aber keine, die negative Konsequenzen für den Bau hat.

Wärmeleitpaste ist in der Regel nämlich nicht leitfähig, kann die Platine also nicht beschädigen, und auf dem Heatspreader der CPU sind keine größeren Ansammlungen zu sehen, die den Hitzetransfer hätten beeinflussen könnten.

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RegularTech575 kann daher auch zusammen mit der Community über sein "Vergehen" lachen. Einige Kommentierende beschwören direkt die nächste Hardware-Knappheit herauf, da der Spieler so viel Paste für nur eine CPU verwendet hat, andere wiederum meinen die Tube seiner Wärmeleitpaste gefunden zu haben:

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Wie sollte Wärmeleitpaste idealerweise aufgetragen werden?

RegularTech575 schreibt auf Nachfrage, dass er die Paste in Form eines X aufgetragen hat. Das empfiehlt auch Arctic – der Hersteller der Wärmeleitpaste. Beim Anbringen des Kühlers wird die Paste dann nach außen gedrückt, kann sich also ideal verteilen.

Es wird lediglich davon abgeraten, die Paste zu verstreichen, da sie zu zäh dafür sei, und auch kleine Punkte sollten es besser nicht sein, da es dann zu Lufteinschlüssen kommen kann, die sich negativ auf die Kühlleistung auswirken.

Das ist jedoch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Noctua rät bei der beliebten NT-H2-Paste beispielsweise, kleine Punkte zu setzen, das Gemisch ist aber auch weitaus weicher und klebriger. Da die Hersteller die Zusammensetzung und die Eigenschaften ihrer Pasten am besten kennen, ist es ratsam, sich nach der jeweiligen Anleitung zu richten.

Grundsätzlich gibt es beim Auftragen aber keine Einschränkungen, solang ihr darauf achtet, dass ihr ausreichend Paste verwendet und es nicht zu Lufteinschlüssen kommt – beispielsweise bei einem Viereck.

GameStar-Kollege Nils hat sich übrigens ein paar Varianten genauer angeschaut und kam zum Ergebnis, dass das X die CPU am gleichmäßigsten mit Wärmeleitpaste eindeckt, wohlgemerkt aber auch mit einem weitaus geringeren Anpressdruck als ihn ein echter Kühler erzeugt:

0:58 Muster für Wärmeleitpaste im Vergleich: Punkt gegen Strich gegen X

Zu gravierenden Hitzeproblemen kann es eigentlich nur kommen, wenn ihr zu wenig Wärmeleitpaste verwendet, und grundsätzlich bedarf es davon gar nicht mal so viel. Immerhin soll die dünne Schicht lediglich mikroskopisch kleine Ungleichmäßigkeiten zwischen Kühlkörper und CPU ausgleichen.

Es spricht aufgrund der gefahrenlosen Verdängung nach außen aber eben auch nichts dagegen, ein bisschen mehr zu verwenden. Nur so groß und gefettet wie RegularTech575 braucht ihr euer X nicht auf die CPU kritzeln. Das wäre dann einfach nur Verschwendung und ihr habt nicht sonderlich viel Freude bei der nächsten Reinigung...

Wie tragt ihr Wärmeleitpaste auf? Nutzt ihr ebenfalls das X oder eine andere Form?