Mutiger PC-Spieler kauft völlig demolierte RTX 5070-Grafikkarte für 300 Euro - und macht damit den Deal seines Lebens

Hättet ihr zu dieser Grafikkarte noch "Ja" gesagt? (Bildquelle: Other-Reaction8718 / Reddit)

Auf Gebrauchtplattformen wie Ebay müsste wahrscheinlich eine neue Zustandsbeschreibung erfunden werden, um dem Schaden dieser Nvidia-Grafikkarte gerecht zu werden. Die arme RTX 5070 wurde in so ziemlich alle Richtungen verbogen, hat aber trotzdem noch einen Käufer gefunden. Und der hat damit tatsächlich einen großartigen Deal geschossen!

Schrott-GPU für 300 Euro stellt sich als Glücksfund heraus

Was dem Redditor Other-Reaction8718 bei diesem Kauf durch den Kopf ging, ist ein Rätsel, Fakt ist aber, dass er für die in diesem Post gezeigte RTX 5070 in der Tat Geld gezahlt hat:

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Und auch nicht einmal wenig – 300 Euro hat der PC-Spieler für das in Mitleidenschaft gezogene Stück Technik hingeblättert, also 200 bis 300 Euro weniger als sie in gutem Zustand wert wäre.

Davon ist die RTX 5070 meilenweit entfernt: Aus der Beschreibung des Gamers geht hervor, dass die Slot-Blende eingedrückt ist, die metallene Rückseite Krümmungen aufweist und auch der Kühler an unzähligen Stellen verbogen wurde.

Die Platine, auf der sich der eigentliche Grafik-Chip befindet, scheint aber noch völlig intakt zu sein, und der Spieler konnte auch aufatmen, als die GPU bei einem ersten Versuch ein Bild ausgab.

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Autoplay

Einzig ein paar auf der Platine angebrachte Elektrolytkondensatoren bringen ihn ins Grübeln, da sie leicht nach oben oder zur Seite abstehen, also nicht mehr bündig mit der Leiterplatte sind. Kondensatoren sind über zwei dünne Leitungen mit der Platine verlötet und haben ein wenig Spiel, können zum Glück also auch mal ein paar Millimeter zur Seite wegknicken.

Sollten sie aber tatsächlich beschädigt worden sein, könnte die GPU fortwährend abstürzen, sobald hohe Rechenlasten anliegen, da die Kondensatoren elektrische Energie speichern, um sie bei hohem Bedarf freizusetzen. Zudem sorgen sie für einen gleichförmigen Stromfluss.

Bei einem Stresstest sei die Grafikkarte jedoch nicht abgestürzt, auf dem ersten Blick scheint das also kein Problem zu sein. Sicherer wäre es aber, die Kondensatoren von einem Profi prüfen und gegebenfalls ersetzen zu lassen, da die Reparatur einfach durchzuführen ist und verhindert, dass auslaufendes Elektrolyt die Platine beschädigt.

Neue Kühlung soll die Grafikkarte am Leben halten

Da die Verschraubung der GPU-Lüfter hinüber ist und der Kühlblock aus Aluminiumfinnen und kupfernen Heatpipes völlig verzogen erscheint, hat sich Other-Reaction8718 bereits dazu entschieden, die Grafikkarte mit einer Wasserkühlung zu betreiben.

Eine All-in-One-Lösung kommt dafür wohl eher nicht infrage, da es für sein Modell keine gibt, stattdessen wird sich der Spieler wohl einen eigenen Wasser-Loop in einem neuen Rechner zusammenstellen. Ein bisschen Kleingeld sollte dafür ja übrig sein, immerhin hat der User ordentlich beim risikoreichen GPU-Kauf gespart.

Hättet ihr bei solch einem Angebot "Ja" gesagt? Kauft ihr überhaupt Gebraucht-Hardware?