Activision plant "mehrere" Remaster: Welche Spiele könnten das sein?

Neben Ubisoft und Take-Two hat auch Activision Blizzard eine Investorenkonferenz abgehalten, um dort den Status quo der aktuellen Geschäftspläne abzugeben. Ein größeres Ziel, das sich der Publisher gesetzt hat, ist die Ankündigung gleich mehrerer Remaster- und Remake-Versionen altbekannter Franchises. Welche Klassiker damit gemeint sind, ist aber unklar.

Nach den Erfolgen von Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy, Crash Team Racing Nitro-Fueled und Call of Duty: Modern Warfare Remastered, scheint Activision nun endgültig Blut geleckt zu haben. Wie Analyst Daniel Ahmad von der Konferenz berichtet, sollen die Ankündigungen der Neuauflagen im Laufe des Jahres folgen:

- The company is working on a number of remastered and reimagined titles that are set to be announced later this year.

- Expect revenues of $6.45 billion in 2020. Roughly flat vs 2019.