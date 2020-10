Offiziell ist noch nichts über einen möglichen Release von Crash Bandicoot 4: It's About Time für die Xbox Series X/S bekannt. Auch, ob das Spiel für die PS5 erscheint, steht noch nicht fest. Doch wer sich eine Xbox Series X/S kaufen will, der kann nun Hoffnung schöpfen.

Crash für die neue Xbox: Auf der Website des Entertainment Software Rating Boards (ESRB) tauchte ein Eintrag des Spiels auf, welcher es für die Xbox Series X mit einer Alterseinstufung ab 10 Jahre versieht. Sieht so aus, als wäre das Jump&Run für Microsofts Next-Gen-Konsolen geprüft worden.

Überraschenderweise ist nichts über eine Version für PS5 bekannt. Es gibt auf der Seite der ESRB keinen entsprechenden Eintrag. Das muss aber nicht bedeuten, dass Crash seine neuen Abenteuer nicht auf der PS5 bestreiten wird. Es liegt nahe, dass das Spiel auch für Sonys kommende Konsole erscheint, sollte es für die Xbox Series X/S in den Handel kommen.

Crash auf Next-Gen?

Crash könnte von den neuen Konsolen profitieren: Crash Bandicoot 4: It's About Time sieht auf den aktuellen Konsolen schon richtig gut aus. Allerdings könnte der Titel von der Power der nächsten Generation profitieren und beispielsweise die Ladezeiten deutlich reduzieren oder die Auflösung höher schrauben.

Selbst eine bessere Performance wäre möglich - nicht, dass Crash 4 auf Xbox One und PS4 schlecht laufen würde. Aber den Beuteldachs mit vielleicht 120 fps erleben zu können, hätte schon was.

Im neuen Abenteuer reist Crash mit seinen Freunden durch Raum und Zeit. Das bedeutet jede Menge knackiger Levels und Herausforderungen, gespickt mit viel Humor. In unserem Test könnt ihr nachlesen, wie gut Crash Bandicoot 4: It's About Time geworden ist:

Glaubt ihr, Crash 4 kommt für Xbox Series X und PS5? Oder denkt ihr, bei dem Eintrag handelt es sich um einen Fehler?