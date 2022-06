Gerücht: Neues Crash Bandicoot wird ein Multiplayer-Spiel

Dreht Crash nicht eben eine gemütliche Runde mit dem Kart, hüpft er sich in gewohnter Manier vor allem durch fordernde Plattformer. Das könnte sich in naher Zukunft allerdings ändern. Laut einem Gerücht aus zuverlässiger Quelle, soll sich der Beuteldachs in Multiplayer-Gefilde begeben und nein, sein Kart lässt er dabei wohl in der heimischen Garage stehen.

Wird Crash jetzt zum Street Fighter?

Woher stammt das Gerücht? Einmal mehr hat der für seine Insides bekannte Windows Central-Journalist Jez Corden in seinem Podcast aus dem Nähkästchen geplaudert. (Video: 1h,29min).

Allzu viele Infos über das Spiel hatte Corden zwar nicht im Gepäck, dafür jedoch eine ganze entscheidende: Nach seinen Aussagen wird Crashs neues Abenteuer ein Multiplayer-Spiel, genauer ein Brawler für vier Spieler*innen. Ob das Ganze jetzt in Richtung Street Fighter oder Super Smash Bros. geht, ist allerdings noch die große Unbekannte. Zudem soll das Spiel von Entwickler Toys for Bob stammen, die ihr unter anderem von der hervorragenden Spyro Reignited Trilogy, Crash 4 oder ihren Skylanders-Spielen kennt.

Ankündigung während Event-Saison im Juni wahrscheinlich

Zwar wird es in diesem Jahr keine E3 geben, dafür aber eine ganze Reihe großer Events, die wir für euch hier auf GamePro natürlich begleiten. Welche das im Detail sind, das haben wir hier zusammengefasst:

Die wahrscheinlichsten Kandidaten: Erneut unter der Regie von Geoff Keighley startet am 09. Juni um 20 Uhr deutscher Zeit das Summer Game Fest, wo wie bereits in den Jahren zuvor dutzende neue Spiele präsentiert werden. Hier, oder auf dem Xbox/Bethesda-Showcase am 12. Juni wäre die Ankündigung von Crashs neuem Auftritt wohl am wahrscheinlichsten.

Wir sind jedenfalls sehr gespannt, welche Pfade der Beutdeldachs einschlägt. Was haltet ihr von einem Crash-Brawler?