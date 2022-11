PlayStation Store: Das ist das neue Angebot der Woche für PS4 + PS5

Im PlayStation Store gibt es jetzt alle für PS4 und PS5 erschienenen Spiele der Crash-Bandicoot-Reihe günstiger, von der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy über das Remake von Crash Team Racing bis hin zum neuen Serienteil Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Die Angebote laufen noch bis 1 Uhr morgens am 19. November. Hier die Übersicht:

Was bieten die Crash-Bandicoot-Spiele?

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

10:35 Crash Bandicoot 4 - Test-Video zum Jump-&-Run-Hit für PS4 & Xbox One

Mit Crash Bandicoot 4 hat die legendäre 3D-Platformer-Reihe nach über 20 Jahren, in denen nur Ableger und Neuauflagen erschienen sind, endlich einen vollwertigen Nachfolger bekommen. Die Story schließt an Teil 3 an: Den Schurken N. Tropy und Dr. Neo Cortex gelingt die Flucht aus ihrem Gefängnis, wobei sie dummerweise das Raum-Zeit-Gefüge kaputtmachen. Um alles wieder in Ordnung zu bringen, müssen wir durch die Zeit reisen, von der prähistorischen Wildnis bis zur Postapokalypse des Jahres 2084. Das Gameplay folgt der Formel der Vorgänger, Steuerung und Kameraführung wurden aber stark modernisiert und es gibt eine Menge neue Spezialfertigkeiten, mit denen wir beispielsweise die Zeit und die Schwerkraft manipulieren können.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

3:20 Crash Bandicoot - Original gegen N. Sane Neuauflage im Grafikvergleich

Die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ist die Neuauflage der ersten drei Crash-Bandicoot-Spiele, die ursprünglich in den Neunzigern für die erste PlayStation erschienen sind. Technisch handelt es sich dabei um Remakes auf komplett neuer technischer Basis, wodurch die Klassiker auf den Stand der PS4 gehoben werden und durch hübsche, bunte Levels und tolle Animationen glänzen. Spielerisch hat sich hingegen kaum etwas geändert, was all jene freuen dürfte, denen es vor allem um einen nostalgischen Trip in die Vergangenheit geht. Neulinge müssen aber zu Beginn mit etwas Frust rechnen, da die ungewöhnlichen Kameraperspektiven aus heutiger Sicht recht gewöhnungsbedürftig sind und der Schwierigkeitsgrad außerdem ziemlich hoch ist.

Crash Team Racing: Nitro Fueled

0:55 Crash Team Racing Nitro-Fueled - Gameplay aus dem PS1-Remake: So hübsch wie noch nie

Bei Crash Team Racing: Nitro Fueled handelt es sich um die Neuauflage des beliebten Kart Racers aus der PS1-Ära. Wie bei der Crash Bandicoot N. Sane Trilogy wurde die Technik komplett runderneuert. Außerdem wurde der Umfang beträchtlich erweitert, da auch Strecken aus dem Nachfolger Crash Nitro Kart übernommen wurden. Auch bei den Modi gibt es eine reiche Auswahl: Von gewöhnlichen Rennen über Last Man Standing bis hin zu Capture the Flag ist alles dabei, was man sich wünschen kann. Spielerisch bekommt man das typische Arcade-Gameplay, mit vielen Items, durch die man Gegnern eins auswischen kann. Neben der Standard-Version könnt ihr auch die Nitros Oxide Edition mit zahlreichen zusätzlichen Ingame-Inhalten günstiger bekommen.