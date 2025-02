Einer meiner liebsten Platformer landet wohl im Februar im Xbox Game Pass

Crash Bandicoot 4 ist einfach ein richtig guter Platformer.

Wie in jedem Monat bekommt der Game Pass auch im Februar wieder neues Futter. Bestätigt sind bisher zwei Titel, darunter auch Avowed als Day One-Release. Gerüchteweise kommt nächsten Monat aber auch ein Platformer dazu, den ich euch unbedingt ans Herz legen möchte: Crash Bandicoot 4: It's about Time.

Eine offizielle Bestätigung, dass das Jump&Run auch wirklich im Februar im Game Pass landet, steht bisher noch aus.

Crash Bandicoot 4 ist genau das, was ich als Fan wollte

Als großer Fan der originalen Crash Bandicoot-Trilogie für die PS1 habe ich It's about Time damals mit Spannung erwartet und wurde nicht enttäuscht: Der neue Ableger war sicherlich nicht revolutionär, aber das war für mich persönlich nicht einmal etwas Negatives. Schließlich brachte er perfekt das Gefühl von damals zurück, aber ergänzte das spaßige Konzept mit ein paar neuen Kniffen.

10:35 Crash Bandicoot 4 - Test-Video zum Jump-&-Run-Hit für PS4 & Xbox One - Test-Video zum Jump-&-Run-Hit für PS4 & Xbox One

Autoplay

Ganz in der Tradition der alten Spiele bringt Crash 4 kunterbunte 2,5 D-Level und jede Menge überzeichneten Beuteldachs-Cartoon-Humor mit. Der Untertitel "It's about time" spielt nicht nur darauf an, dass es für ein neues gutes Crash Bandicoot-Spiel im Erscheinungsjahr 2020 höchste Zeit war, sondern "Zeit" ist auch ein wichtiges Thema in den Leveln.

Es geht in ganz unterschiedliche Epochen vom Piratenzeitalter bis in futuristische Areale, was für jede Menge Abwechslung sorgt. Unterschiedliche Dimensionen inklusive.

Samara Summer Samara zockt inzwischen am liebsten (Action-)RPGs, Horrorspiele und mal eine Farm Sim, in den 90er-Jahren gehörten Jump&Runs auf dem Super Nintendo und der ersten PlayStation zu ihrer Standard-Kost. Spyro und Crash Bandicoot stehen bei ihr immer noch hoch im Kurs und auch die Neuauflagen der alten Spiele werden immer noch regelmäßig wieder ausgepackt.

Klassisches Gehüpfe und nette Abwechslungen

In der Basis ist Crash 4 ein ganz klassischer Platformer, der sich für Genre-Fans sofort intuitiv steuert. Hinzu kommen aber einige spannende Mechaniken, die einen schönen Kontrast zum Gehüpfe bieten. Da wären zum Beispiel Level-Abschnitte, in denen wir mit Fahrzeugen an Land oder übers Wasser düsen oder die Masken mit Spezialfähigkeiten:

Mit einer von ihnen können wir die Schwerkraft "umpolen", sodass wir an der Decke laufen, eine andere versetzt uns in eine andere Dimension. Für uns bedeutet das dann, dass Objekte oder Plattformen verfügbar sind, die es in der ursprünglichen Version des Levels nicht gab, dafür können aber andere verschwinden oder Hindernisse auftauchen.

Zudem gibt es neben Crash noch weitere spielbare Charaktere, die eigene Vorzüge mitbringen wie Tawna, die sich mit dem Greifhaken durch Level schwingen oder Gegner damit einfach mal wegschleudern kann.

Insgesamt hat mich das ganze Hüpf-Abenteuer damit genauso gut unterhalten wie schon die ursprüngliche Trilogie damals im Kinderzimmer.

It's about Time ist vielleicht in Sachen Kreativität kein Astro Bot und die Story gewinnt sicherlich ebenfalls keinen Blumentopf. Mich hat beides jedoch nicht gestört und falls ihr den Titel noch nicht gezockt habt, kann ich euch nur empfehlen, ihn aus dem Game Pass zu angeln – falls das Gerücht sich als zutreffend erweist!

Habt ihr Crash Bandicoot 4 schon gespielt? Wie gefällt euch das Spiel und habt ihr die PS1-Trilogie auch gezockt?