Crash Team Racing - Spyro als spielbarer Fahrer im Remake bestätigt

Das große Remake von Crash Team Racing hat eine interessante Entwicklung durch. Hieß es anfangs noch, dass Crash Team Racing: Nitro-Fueled eine originalgetreue Umsetzung des PS1-Klassikers werden soll, quillt der kommende Fun-Racer mittlerweile vor neuen Inhalten nur so über.

Crash Team Racing - Gratis-Inhalte, Seasons und Spyro bestätigt

Neben den Inhalten des PS2-Spiels Crash Nitro Kart und vielen Anpassungsmöglichkeiten für Fahrer sowie Karts, hat Activision nun eine weitere Neuerung angekündigt.

Fahrt mit beim Grand Prix: In Crash Team Racing: Nitro-Fueled wird es regelmäßig sogenannte Grand Prix-Seasons geben. Diese funktionieren ähnlich wie wiederkehrende Seasons und bringen auch kostenlose Zusatzinhalte ins Spiel. Dazu gehören auch neue Strecken sowie Fahrer - und alles komplett gratis.

Das sind die Gratis-Inhalte aus der 1. Grand Prix-Saison:

Tawna als spielbare Fahrerin

Die Strecke Zwielichttour

Die ehemaligen Trophäenmädchen aus dem PS1-Original

Spyro kommt auch ins Spiel: So ganz nebenbei verraten die Entwickler auch noch, worauf sich Fans in der Zukunft freuen können. Die Gerüchte waren nämlich tatsächlich wahr und Spyro the Dragon wird als spielbarer Charakter in Crash Team Racing freigeschaltet werden können. Wann genau das sein wird, ist allerdings unklar.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled erscheint am 21. Juni 2019 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.