Unglaublicher 3D-Künstler hat nicht nur für die NASA gearbeitet, sondern war auch der Schöpfer von Crazy Frog

Der 3D-Künstler hat für renommierte Unternehmen wie die NASA gearbeitet. Zuvor sorgte er für einen der nervigsten Klingeltöne.

Einer der zugleich gefeiertsten, aber auch nervigsten Klingeltöne aller Zeiten ist wohl der Crazy Frog. Der motorradfahrende Frosch sang nicht nur auf vielen Handys auf dem Pausenhof, sondern auch in seinem eigenen Musikvideo im Fernsehen.

Erik Wenquist ist der 3D-Künstler des Musikvideos, in dem der Crazy Frog auf seinem unsichtbaren Motorrad durch die Gegend düst. Einige Fans haben nun herausgefunden, was er heute macht und für welche bekannten Arbeitgeber er gearbeitet hat.

Künstler des Crazy Frog arbeitete für die NASA

Was macht der Künstler heute? Ein User wurde auf X (ehemals Twitter) auf den 3D-Künstler aufmerksam. Wenquist sucht dort nämlich gerade nach neuen Projekten, an denen er arbeiten kann. Er gibt an, dass er ein Digital Artist und Director sei, der sich auf visuelle Arbeiten für Filme, Fernsehen, das Internet, Videospiele und die Bühne spezialisiert hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Als bekannte Arbeitgeber nennt er die NASA oder SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk. Auch Silverback Films, die für Tierdokumentationen bekannt sind, konnten von der Arbeit Wenquists profitieren.

Mit Tieren kennt sich der 3D-Künstler ja bestens aus, zumindest mit Fröschen. Falls ihr nicht mehr im Kopf haben solltet, wie der Song des Crazy Frogs ging, schaut ihr euch am besten das folgende Video an. Für den Ohrwurm könnt ihr euch später bei uns bedanken:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Neben seinen Arbeiten an Tierfilmen hat sich Wenquist auf das Weltall spezialisiert. Vor allem die Videos im Weltraum kommen bei vielen Fans gut an. Sein Video „Wanderers“ hat beispielsweise über 1,2 Millionen Aufrufe auf YouTube.

Wie reagieren Fans darauf? Ein User scheibt, dass sich die Leser*innen des Posts unbedingt die Videos von dem 3D-Künstler anschauen müssen. Sie seien allesamt unglaublich. Als Beispiele postet er Videos, die Szenen im All zeigen.

Viele können gar nicht glauben, dass er vom Crazy Frog zu so atemberaubenden Videos kam. Sie sind erstaunt, dass es sich dabei um die gleiche Person handle. Ein Nutzer fasst es diplomatisch zusammen: Jede*r müsse irgendwo anfangen und meist ist es etwas, wofür man sich später schämen würde.

Wie sieht es mit dem Crazy Frog heute aus? Das letzte Mal, dass der Crazy Frog ein Lied herausgebracht hat, war tatsächlich erst vor drei Jahren. Die Single Tricky könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal der Macher namens „Crazy Frog“ anhören. Weitere Projekte gab es seitdem nicht.

Welche Erinnerungen verbindet ihr mit dem Crazy Frog?