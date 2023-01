The Last of Us-Serie feuert Vogel, weil er schlechter Pianist ist

Die HBO-Serie zu The Last of Us orientiert sich stark an der Videospielvorlage, erlaubt sich aber an einigen Stellen, eigene kleine Details einzubauen. So wird zwar die Handlug aus The Last of Us Part 1 komplett nacherzählt, doch bei der Darstellung einiger Dinge haben die Writer ihre kreative Ader ausgelebt.

So gibt es zum Beispiel Ranken statt gefährlicher Pilz-Sporen, über die die Infizierten miteinander kommunizieren. Wie Writer und Regisseur Druckmann nun verrät, ist eine Änderung allerdings nicht ganz so nach Plan gelaufen.

Achtung, Spoiler! Dieser Artikel enthält Spoiler zu einem Gebiet aus der zweiten Episode der The Last of Us-Serie. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Vogel versemmelt seinen Auftritt und wird ersetzt

Was ist passiert? In der zweiten Episode verschlägt es Joel, Ellie und Tess in ein abgelegenes Hotel, das mittlerweile zu einem Sumpf mutiert ist. Die Lobby ist mit Wasser gefüllt, in dem es sich einige tierische Bewohner gemütlich gemacht haben.

Beim Betreten der Lobby spielt ein Frosch eine klangvolle Melodie auf einem Piano, indem er auf den Tasten herumhüpft. Doch wie Druckmann nun verrät, hätte eigentlich kein Frosch der Star auf dem Klavier werden sollen, sondern ein Vogel:

Was hat der Vogel verpatzt? Eigentlich sollte der Vogel über die Tasten laufen und so die Melodie spielen. Ein künstlicher Frosch sollte dafür als Beutetier dienen und den Vogel dazu animieren, über die Tasten zu laufen.

Anscheinend fand der Vogel sein künstliches Essen nicht besonders schmackhaft und interessierte sich kein bisschen für den Frosch. Deshalb musste der Vogel kurzerhand durch einen echten Frosch ersetzt werden, der uns nun eine kleine Melodie auf dem Piano spielt.

So könnt ihr The Last of Us gucken

Die ersten Kritiken zeigen, dass The Last of Us eine gute bis sehr gute Umsetzung der Videospielvorlage geworden ist. Die Kritiker*innen heben die schauspielerische Leistung von Pedro Pascal und Bella Ramsey besonders hervor.

Wie kann ich The Last of Us schauen? Falls ihr selbst in die Serie reinschauen wollt, benötigt ihr ein kostenpflichtiges Abo bei WOW oder Sky Q. Die neuen Episoden werden wöchentlich veröffentlicht.

Wie hat euch die zweite Folge gefallen und wie war euer Eindruck vom Ende der Episode?