'Kriegt Sebastian keine Kinder?': Stardew Valley-Fan will eigentlich ein Baby mit dem Ehemann, aber der adoptiert stattdessen einen Frosch

Der Frosch ist wohl auch irritiert, ob Sebastian da etwas falsch verstanden hat.

In Stardew Valley können wir mit den Dorf-Singles aus Pelican Town nicht nur Romanzen eingehen, sondern sie auch heiraten und auf Wunsch eine Familie gründen. Und genau das hatte ein Fan mit Sebastian vor.

Der kam aber nach dem Kinderwunsch-Gespräch mit einem Frosch statt mit einem adoptierten Baby an, was die Frage aufkommen ließ, ob es mit diesem Ehemann nur kleine, hüpfende Amphibien-Kinder gibt.

Fan bittet Community um Rat bei 'Baby-Problem' mit Sebastian

Reddit-User Ibbygidge teilt verzweifelt folgende Story in einem Beitrag:

"Also ich habe Sebastian geheiratet und an einem Punkt hat er gefragt, ob wir ein Baby adoptieren wollen. Ich habe "ja" gesagt. Dann hat er einen Frosch als Haustier geholt und es gab einen Dialog, der sagte, unsere Familie sei ein bisschen größer und schleimiger (oder so was) geworden."

Ibbygidge berichtet weiter, das Baby-Thema sei seitdem nicht mehr aufgekommen und fragt sich jetzt, ob der Frosch der Ersatz für ein Kind sei: "Ich will immer noch Babys haben."

Die Community amüsiert sich prächtig über die Frage. Eine Person kommentiert:

"Tut mir leid, aber es wäre einfach urkomisch, wenn manche Ehepartner Kinder ausschließen würden und du einen Frosch stattdessen bekommen könntest."

Ein anderer User entwirft gleich den passenden Dialog: "Du willst Kinder ... wie: Frösche? Denn Menschen sind vom Tisch, aber wir können Frösche haben." Einige Fans könnten sich für diese Alternative auch begeistern und würden es schätzen, wenn es die Haustier-Alternative offiziell gäbe. So stellt eine Person beispielsweise klar:

"Sie [NPCs, mit denen es nur Frösche gibt] würden direkt an die Spitze meiner Heiratskandidaten wandern!"

Ein weiteres Community-Mitglied sagt: "Hat gesagt, er adoptiert ein Baby und hat einen Frosch geholt? Auf einmal mag ich Sebastian ein bisschen."

Spaß beiseite: Das steckt tatsächlich dahinter

Neben den Witzen gibt aber auch hilfreiche Antworten, wie von einer Person, die verrät:

"Ich habe definitiv Frösche UND Kinder mit Sebastian. Ich lache mir den Arsch ab."

Andere Community-Mitglieder erklären es genauer: Vom Kinderwunschgespräch bis zu tatsächlichen Adoption des Babys dauert es einfach ein Weilchen. Womöglich hat Sebastian in der Zwischenzeit ja schon mal den Frosch besorgt, um die Zeit zu überbrücken, bis alle Sternentautal-Formalitäten für so einen Fall geklärt sind.

So läuft es genau mit den Kindern an: Zunächst mal müsst ihr 7 Tage verheiratet sein und mit dem Kinderzimmer sozusagen in Vorleistung gehen. Dann kann es passieren, dass euch euer Herzblatt auf Kinder anspricht (Adoption für gleichgeschlechtliche Paare). Sagt ihr "ja" zu Kids, dauert es aber noch mal 14 Tage, bis sie dann da sind. Immerhin nicht so lange wie im echten Leben.

