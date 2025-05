Wechsel zwischen Jason und Lucia: GTA 6-Fans glauben fest daran, dass Rockstar bereits die Charakter-Auswahl angeteast hat

In GTA 6 spielen wir Lucia und Jason - Fans glauben, dass Rockstar schon so etwas wie einen Charakterauwahlbildschirm veröffentlicht haben könnte.

Rockstar hat in der vergangenen Woche nicht nur den 2. Trailer zu GTA 6 veröffentlicht, sondern auch einen ganzen Batzen neuer Screenshots zum kommenden Open World-Abenteuer geteilt. Zusätzlich dazu finden wir auf der offiziellen Website zum Spiel allerhand neue Informationen zu den Charakteren, Orten der Spielwelt und mehr.



Einige Fans befinden sich außerdem in dem festen Glauben, dass Rockstar vielleicht sogar bereits den Charakterauswahl-Bildschirm geteilt haben könnte.

Grand Theft Auto 6 - Dies sieht verdächtig nach einem Charakterauswahl-Bildschirm aus

Wie wir bereits wissen, lässt uns GTA 6 mit zwei Charakteren durch die Straßen ziehen: Jason und Lucia. Auf der offiziellen Website stellt Rockstar das Gangster-Pärchen genauer vor. Einige Fans haben sich jetzt an einem Clip besonders festgebissen. Und ja, wir sehen es auch: Der untere, auf der Website eingebettete Clip schreit verdächtig nach "Charakter-Auswahlbildschirm":

Besagter Clip zeigt beide Hauptcharaktere; Jason nimmt seine Komplizin schützend in den Arm. Doch was daran lässt nun den Gedanken aufkommen, dass es sich hier um einen Charakterauswahl-Screen handeln könnte? Es ist der Kameraschwenk.

Im oberen Clip richtet sich die Kamera zunächst auf Jason und schwenkt anschließend zu Lucia rüber, was das Ganze so aussehen lässt, als würde man in dieser Szene aktiv einen der beiden Charaktere auswählen bzw. zwischen den beiden hin- und her-switchen können.

Aber kann das überhaupt sein? Ob es sich am Ende hier aber wirklich um einen Charakterauswahl-Bildschirm handelt, ist unklar. Zudem ist fraglich, ob in GTA 6 die Auswahl der Charaktere am Ende überhaupt so funktioniert.

Denn der obere Screen würde eher darauf hindeuten, dass die Charakter-Auswahl in gewisser Weise statisch ist und eher zu Beginn des Spiels oder einer Mission stattfinden könnte. Wir vermuten aber eher, dass das Switchen zwischen Jason und Lucia in GTA 6 dynamisch funktioniert und (zumindest ab einem gewissen Punkt der Story) beliebig und quasi in Echtzeit vonstattengeht.

Wir erinnern uns an GTA 5 zurück: Hier wechseln wir dynamisch zwischen Michael, Trevor und Franklin hin und her, indem wir per Knopfdruck ein kleines Charakterrädchen aufrufen und die entsprechende Spielfigur wählen. Anschließend werden wir zu dem Punkt auf der Map katapultiert, an dem sich der gewählte Gangster gerade befindet.

Wie der Wechsel zwischen Jason und Lucia letztlich funktioniert, hat Rockstar zwar noch nicht enthüllt, aber es könnte zumindest ähnlich wie im Vorgänger ablaufen.

Aan dieser Stelle können wir ohnehin nur wild herumspekulieren. Vielleicht zeigt uns Rockstar mit dem oberen Clip ja wirklich eine Art Charakterauswahl-Bildschirm, der vor einer ganz bestimmten Mission aufploppt, in der wir uns für einen der beiden Gangster entscheiden müssen. Wir werden es spätestens im kommenden Jahr erfahren.

GTA 6 soll am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Eine PC-Version haben Rockstar/Take-Two bislang nicht angekündigt.

Dass GTA 6 noch einmal verschoben wird, ist übrigens nicht komplett ausgeschlossen. Davor warnt unter anderem der bekannte Branchen-Insider Jason Schreier in einem aktuellen Bloomberg-Report.

Ein Blick auf die Historie offenbart zudem, dass frühere Rockstar-Titel wie etwa Red Dead Redemption 2 sogar zweimal verschoben wurden, bevor sie letztendlich auf den Markt kamen. Mehr dazu könnt ihr im ausführlichen Artikel Dennis nachlesen.

Was haltet ihr eigentlich von den beiden Hauptfiguren von GTA 6, jetzt nachdem wir im zweiten Trailer mehr über Jason und Lucia erfahren haben?