Animal Crossing bekommt viele Neuerungen, aber das Highlight ist der Froschstuhl

Nintendo hat soeben eine neue Direct zu Animal Crossing: New Horizons ausgestrahlt. Im Rahmen dieser wurden neue Möbel vorgestellt, die ihr ab dem Update 2.0 sammeln könnt. Darunter ist auch ein alter Bekannter, auf den viele Fans schon sehnsüchtig gewartet haben.

Es ist wahr, der Froschstuhl ist dabei!

Wie Nintendo gezeigt hat, ist tatsächlich das beliebte Möbelstück im neuen Update mit dabei. Hier seht ihr den Froschstuhl in all seiner grünen glorreichen Heiligkeit:

Wie kommt ihr an den Froschstuhl? Das ist bisher noch nicht bekannt, aber sehr wahrscheinlich wird er einfach eines Tages in Nooks Laden da stehen und zum Kauf verfügbar sein. Es könnte aber auch sein, dass der Froschstuhl eine eigene Bastelanleitung hat und ihr deshalb so viele Stühle basteln könnt, wie ihr haben wollt.

Gestaltet den Froschstuhl um: Falls ihr euch irgendwann an dem Grün des Froschstuhls satt gesehen habt (als ob das jemals passieren wird) könnt ihr ihn auch anders einfärben. In der Direct ist so zum Beispiel ein gelber Stuhl zu sehen, der immer noch genauso hämisch grinst, wie sein grünes Geschwisterchen:

Was es sonst noch bei der großen Animal Crossing-Direct zu Update 2.0 und dem ersten kostenpflichtigen DLC zu sehen gab, erfahrt ihr in unserer Übersicht:

Was bitte ist denn ein Froschstuhl?!

In vorherigen Animal Crossing-Spielen gab es immer wieder einen Stuhl, der mehr als Gag von Fans in Häusern platziert wurde. Der etwas übermäßig fröhlich dreinschauende Froschstuhl erfreute sich bei vielen Spieler*innen äußerster Beliebtheit und wurde zu einem Kultitem innerhalb der Community.

In Animal Crossing: New Horizons wurde dann vorab von Fans lange gebangt, ob der Stuhl auch seinen Weg in den neuen Switch-Ableger finden wird. Das ging sogar so weit, dass manche einen ganzen Kult um den Frosch mit vier Holz-Beinen gründeten:

Und jetzt ist er endlich zurück, zumindest sobald das Update am 5. November 2021 erscheint. Alle weiteren Neuheiten aus der Animal Crossing-Direct findet ihr in unserer Übersicht. Bis es soweit ist, könnt ihr aber mit den obenstehenden Bildern eure Vorfreude auf den HD-Froschstuhl stillen.

Wie begeistert auf einer Skala von sehr bis HYPE seid ihr von der Froschstuhl-Ankündigung in Animal Crossing?