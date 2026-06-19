Crimson Desert-Update 1.12 bringt zwei neue Herstellungswerkzeuge, 58 neue Items für euer Haus und mehr

Im jüngsten Update für Konsolen und PC stecken neben Bugfixes wieder einige neue Features.

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Dennis Müller
19.06.2026 | 09:42 Uhr

Pearl Abyss hat Patch 1.12 für Crimson Desert ausgerollt. Pearl Abyss hat Patch 1.12 für Crimson Desert ausgerollt.

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Auf den Tag genau ist der Release von Crimson Desert im März 2026 drei Monate her und Entwickler Pearl Abyss ist weiter fleißig damit beschäftigt neue Features in das Action-Adventure zu bringen und kleinere Bugs zu fixen.

Soeben wurde Patch 1.12 auf PS5, Xbox Series X/S und PC ausgerollt. Die kompletten Patch Notes könnt ihr euch auf der zweiten Seite durchlesen.

Die größte Neuerung aus Patch 1.12 für Crimson Desert

Die größte Neuerung ist, dass ihr jetzt den Außenbereich eures Hauses im Wohnen-Modus unter anderem mit Straßenlaternen, Springbrunnen und Möbeln für eure Haustiere dekorieren könnt.

Mit der Werkbank und dem Webstuhl stehen euch zudem zwei neue Herstellungswerkzeuge zur Verfügung.

Video starten 13:00 Crimson Desert ist JETZT noch VIEL BESSER als zum Launch!

Neben allerhand Komfortverbesserungen und kleineren Bugfixes sind mit Patch 1.12 zudem neue kosmetische Items wie Kopfbedeckungen für Kliff und Handschuhe für Damiane ins Spiel gekommen.

Auf der zweiten Seite könnt ihr euch die Patch Notes im Detail durchlesen.

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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