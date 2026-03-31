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Crimson Desert Hotfix 1.01.03: Alle Patch Notes und Infos für PC, PS5 und Xbox im Update-Liveticker

Wir halten euch über alle Patches und Hotfixes in Crimson Desert auf dem Laufenden und verraten euch, was drinsteckt.

Samara Summer
31.03.2026 | 09:38 Uhr

Video starten 11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Zu Release gab es noch viel Kritik wegen fehlender Features in Crimson Desert, insbesondere, was Komfort-Features angeht. Seither ist das Entwicklerteam dabei, einen Patch und Fix nach dem anderen rauszuhauen, unter anderem, um Fanwünschen nachzukommen. Wir begleiten daher die Verbesserungen in einem Live Ticker für euch und halten euch auch über Kleinigkeiten auf dem Laufenden.

Crimson Desert Patch Notes und Fixes im Live Ticker

Dienstag, 31.03.2026

9:17 Uhr

Hotfix 1.01.03 ist auf allen Plattformen live!

Nachdem am Sonntag ein großer Patch kam, gefolgt von zwei kleineren Fixes gestern, ist heute bereits ein weiterer Fix aufgeschlagen. Die Patch Notes beinhalten aber lediglich einen Punkt:

  • Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich einige Bosse im Kampf gelegentlich nicht mehr bewegten.

Ladet den Fix also auf jeden Fall, bevor ihr das Spiel startet, damit eure Bosskämpfe nicht verbuggt sind. Lange dauern sollte das auch nicht. Es handelt sich auf der Xbox Series X lediglich um 1023,86 MB.

Das hat sich in den letzten Tagen getan

Bereits letzte Woche ist ein erster großer Patch erschienen, der unter anderem den Wunsch nach einer Lagertruhe erfüllt hat. Zudem wurde an der Steuerung noch mal gefeilt. Welche weiteren wichtigen Verbesserungen im Update steckten, lest ihr hier:

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Am Sonntag folgte bereits ein weiterer großer Patch. Dieser beinhaltete unter anderem neue legendäre Mounts.

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Dazu gehört unter anderem beispielsweise der weiße Bär. Daneben wurde auch eins der nervigsten Probleme im Spiel behoben: nämlich, dass Schlüssel automatisch benutzt werden, wenn Kliff gegen eine verriegelte Tür rennt. Jetzt gibt es dafür zunächst einen Prompt, der fragt, ob wir die Tür auch wirklich öffnen wollen.

Gestern wurden dann gleich noch zwei weitere Fixes nachgeschoben. Alle Infos findet ihr in den oben verlinkten Artikeln.

Über welche Fixes freut ihr euch besonders oder welche vermisst ihr nach wie vor im Spiel?

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Crimson Desert

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Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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