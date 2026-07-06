Crimson Desert Update 1.13 ist da - Lässt Damiane und Oongka einen Ort betreten, an dem sie früher ausgesperrt waren und neue Boss-Rüstungen

Falls ihr schon dachtet, es wäre mal wieder Zeit für ein neues Crimson Desert-Update, dann geht es euch wie mir, und tatsächlich war es am Samstagnachmittag so weit. Patch 1.13 ist für alle Plattformen verfügbar und hat wieder so einige coole und praktische Neuerungen im Gepäck.
Patch 1.13 bringt jede Menge neue Ausrüstungsgegenstände und mehr für Damiane und Oongka
Ein großes Highlight des Patches dürfte vor allem diejenigen freuen, die gerne mit den zwei anderen Hauptfiguren neben Kliff unterwegs sind. Damiane und Oongka können nämlich nun auch den Abyss betreten. Zudem wurden zahlreiche neue Ausrüstungsgegenstände hinzugefügt. Unter anderem sind dabei auch Bossrüstungen.
Auch das dürfte viele freuen, denen die Auswahl bisher etwas zu gering war. Zu den Kritikpunkten gehörte von Anfang an, dass so manches cooles Outfit, das wir im Spiel sehen, nicht von unseren Charakteren getragen werden kann.
Aber das war noch nicht alles. Wie von Pearl Abyss gewohnt, steckt noch eine ganze Menge mehr in Update 1.13. Es wurden jede Menge nervige Fehler in ganz unterschiedlichen Bereichen behoben, beispielsweise bei Kämpfen oder auch, was das UI betrifft. Auch an den Lokalisierungen wurde noch mal gefeilt. Eine Liste mit allen konkreten Änderungen findet ihr auf der nächsten Seite.
Spielt ihr eigentlich aktuell noch? Oder wartet ihr vielleicht auf eine bestimmte Verbesserung, um noch mal einzusteigen?
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