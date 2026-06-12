Crimson Desert Update 1.11 ist da, bringt dringend notwendige Verbesserung für Haustiere und weitere neue Inhalte

Wir verraten euch, was im neuesten Patch von Crimson Desert steckt. Ihr könnt damit unter anderem auch die Steuerung noch individueller anpassen und mit Oongka und Damiane neue Tools nutzen.

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Samara Summer
12.06.2026 | 12:11 Uhr

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Das nächste neue Crimson Desert-Update bringt ab sofort wieder etwas mehr Komfort und ein paar neue Inhalte nach Pywel. In den letzten Patches gab es vor allem haufenweise neue Haustiere – und Entwickler Pearl Abyss zieht daraus die einzig vernünftige Konsequenz.

Der Patch ist aktuell nur auf PC verfügbar, wird aber nach und nach auch für alle anderen Plattformen ausgerollt.

Crimson Desert hat im Update natürlich wieder Neuerungen für die Haustiere auf Lager

Nachdem in den letzten Patches vor allem haufenweise neue Haustiere dazukamen, lässt der Entwickler uns jetzt zum Glück auch wesentlich mehr von ihnen bei uns im Camp aufnehmen. Mithilfe von Herausforderungen können wir die Slots auf bis zu 100 erweitern.

Video starten 13:00 Crimson Desert ist JETZT noch VIEL BESSER als zum Launch!

Zur Erinnerung: Zum Release waren es gerade mal 30 Slots. Das heißt, es können jetzt mehr als dreimal so viele niedliche Viecher werden. Damals gab es natürlich auch noch viel weniger Auswahl bei den Haustieren, die sich alleine auf Hunde und Katzen beschränkte. Wer also jetzt das Graumähnenlager mit all den neuen Pets in ein Tierheim verwandeln möchte, kann sich voll und ganz austoben.

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Zudem dürfen Damiane und Oongka jetzt endlich auch Kettensäge und Knöchelbohrer schwingen und wir können die Tasten des Controllers jetzt noch individueller anpassen. Auch beim neuen Flipper-Minispiel wurde nachjustiert.

Eine Liste mit allen weiteren Neuerungen und Fixes findet ihr auf der nächsten Seite.

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