Crossfire X startet bald in die Open Beta & das steckt drin

Mit Crossfire X bringen Entwickler Smilegate und Microsoft eine der erfolgreichsten Shooter-Serien auf dem PC auch für Xbox-Konsolen. Bis zum Release dauert es zwar noch ein bisschen, allerdings könnt ihr schon sehr bald an einer offenen Beta-Version des Shooters teilnehmen.

Crossfire X-Beta: Das müsst ihr wissen

Start: 25. Juni 2020

25. Juni 2020 Ende: 28. Juni 2020

28. Juni 2020 Uhrzeiten: Noch nicht bekannt

Maps und Modi

Insgesamt könnt ihr in der Beta von Crossfire X drei Modi und drei Maps ausprobieren, sämtliche Spielvarianten sind für bis zu 16 Spieler.

Maps:

Black Widow: Mediterran angehauchtes Küstenstädtchen

Mediterran angehauchtes Küstenstädtchen Laboratory: Labor in einem burgähnlichen Gemäuer

Labor in einem burgähnlichen Gemäuer GR Tower: Wolkenkratzer, in dem die Kämpfe auf mehreren Etagen stattfinden

Modi:

Team Match/Search & Destroy: Ein Team muss eine Bombe legen, das andere dies verhindern

Ein Team muss eine Bombe legen, das andere dies verhindern Spectre: Ähnliches Prinzip wie S&D, allerdings hat das angreifende Team Tarnungen und kann nur auf Nahkampfwaffen zurückgreifen

Ähnliches Prinzip wie S&D, allerdings hat das angreifende Team Tarnungen und kann nur auf Nahkampfwaffen zurückgreifen Point Capture: Punkte auf der Karte halten und einnehmen, Abschüsse geben ebenfalls Punkte

Xbox Insider dürfen schon jetzt loslegen

Wer beim Xbox Insider-Programm angemeldet ist, kann die Beta von Crossfire X schon jetzt runterladen und sofort loslegen. Auch hier ist das Enddatum der 28. Juni.

Find Your Next Game-Preview zu Crossfire X

Wir hatten bereits vor einer knappen Woche die Gelegenheit, die Beta-Inhalte von Crossfire X anzuspielen. Unsere Eindrücke lest in unserer Vorschau im Rahmen unseres Sommer-Events Find Your Next Game.